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整碗竹筍湯都是螞蟻！他反映被回「不喝就倒掉」　老闆：我有老花200度

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點竹筍湯整碗都是螞蟻！反映被回「不喝就倒掉」　老闆：我有老花200度。（圖／東森新聞）

▲洪先生拍下飄滿螞蟻的竹筍湯。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

有民眾到南投縣草屯鎮一間小吃店用餐，點了一碗筍子湯，發現滿滿的螞蟻漂浮在表面，當下跟店家反映，沒想到對方堅持否認有螞蟻，還說是「大骨骨髓」，他因此拍下影片當證據。對此，老闆24日澄清當下看不出來有螞蟻，「我有老花眼200度」；且要替客人換湯卻被拒絕三次，對方甚至還拍照PO網，心態可議。老闆娘則緩頰幫忙道歉。

當事人洪先生受訪表示，消費難免遇到可能有1、2隻螞蟻，「那我們有辦法接受，我們自己把牠弄掉，可能剛好飛進去，可是今天來的是整碗都是螞蟻。」

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▼洪先生直呼螞蟻竹筍湯太誇張。（圖／東森新聞）

點竹筍湯整碗都是螞蟻！反映被回「不喝就倒掉」　老闆：我有老花200度。（圖／東森新聞）

洪先生說，當時點了腿庫飯、荷包蛋跟竹筍湯，但這碗「螞蟻竹筍湯」根本太誇張，向老闆反映，沒想到對方卻很憤怒告知，「這個不是螞蟻，如果你覺得是螞蟻的話，那你就不要喝，我就把你倒掉就好了。後來他跟我就說，他不缺我這15塊的筍湯。」

實際到遭控訴的店家，老闆大方讓媒體拍攝，而一整鍋竹筍湯每天用豬大骨熬煮，本來以為是骨髓，但不知哪來一堆螞蟻。老闆說，他好心想替客人更換，卻被連續拒絕三次，對方還很大聲用力甩門、拍照PO網抨擊，「我說真的我要幫他換，他都不換，我才生氣。我說你不給我換，只會在那邊一直拍，連我在倒飯也拍我背影。」

老闆強調，當下真的沒看到螞蟻，「因為我有老花眼200度。」老闆娘則替老公緩頰，「跟他說一下抱歉啦」，那天先生態度真的有比較不好一點。事後，店家懷疑可能是用來熬湯的炸豬皮才吸引螞蟻，現已經停用。

▼老闆說，要幫對方換湯卻被拒絕。（圖／東森新聞）

點竹筍湯整碗都是螞蟻！反映被回「不喝就倒掉」　老闆：我有老花200度。（圖／東森新聞）

點竹筍湯整碗都是螞蟻！反映被回「不喝就倒掉」　老闆：我有老花200度。（圖／東森新聞）

▲▼店家懷疑，可能是用來熬湯的炸豬皮才吸引螞蟻，現已經停用。（圖／東森新聞）

點竹筍湯整碗都是螞蟻！反映被回「不喝就倒掉」　老闆：我有老花200度。（圖／東森新聞）

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