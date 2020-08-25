川普想讓疫苗「早產」　美防疫隊長佛奇警告爛主意：會引發寒蟬效應

▲美國公衛專家佛奇對疫苗「早產」表達嚴正疑慮。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）警告，若川普政府想要在疫苗未進行過大規模人體試驗，尚未證明其具有療效的同時安全無虞，就想透過「緊急使用授權」（EUA）讓疫苗提前問世，是非常糟糕的主意，還可能讓其他原定進行疫苗試驗的藥廠與合作方，掀起寒蟬效應。

截至台灣時間25日上午7點30分，美國累計573萬7398例確診、17萬7215死，「遙遙領先」第二順位巴西的362萬2861例確診、11萬5309死，而且持續快速增加。美國總統川普此時除了想讓學童於9月恢復到校上學，更計劃在11月3日總統大選前讓疫苗通過審核提前供醫院使用。

▲川普與佛奇防疫不對盤。（圖／路透）

路透社報導，川普對美國食品及藥物管理局（FDA）施壓，希望在選前上市疫苗能挽救他的選情，但此舉讓科學家及公衛專家相當擔心。佛奇在電話受訪過程中拒談川普，但明確表示急於推出疫苗的風險過大，可能「呷緊弄破碗」。

佛奇表示，在有任何證據表明疫苗有效前，貿然利用「緊急使用授權」，是不被樂見的情況，「其中一個潛在的危險是，如果你過早推出疫苗，要不是讓其他藥廠的疫苗難以執行，或甚至無法註冊讓人接受他們的試驗。」

目前正進行大規模臨床試驗的藥廠，包括全美疫苗研製進展最快的莫德納（Moderna），以及世界第一大藥廠輝瑞(Pfizer)，還有與英國牛津大學合作的阿斯利康藥廠（AstraZeneca Plc），自願受試者規模達到上萬名。嬌生公司（Johnson & Johnson）上周更表示，他們期盼延攬6萬名受試者接受第3期疫苗試驗。

川普政府此前傳出有意利用EUA加快實現疫苗治療，批准對象就是牛津大學和阿斯利康藥廠的疫苗，儘管FDA和阿斯利康隨後出面澄清無有此事，但仍令不少專家及藥廠擔心。若此事成真，確保疫苗安全且有效的研製流程將因此亂了套，而2019冠狀病毒（COVID-19）患者的性命安危仍沒有任何保證。