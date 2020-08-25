達美航空等不到250億！　路透：10月再讓近2000名機師放無薪假

▲達美航空嚴重受疫情影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國航空業持續受全球疫情影響，路透社於美東時間24日取得一份備忘錄，達美航空（Delta）因應疫情及飛航需求大減，預定於10月開始，將讓1,941名機師放無薪假。

路透社報導，美國第二輪大型經濟紓困法案因共和、民主兩黨意見歧異，目前仍卡在國會動彈不得，先前航空業者已經警告，若政府給予的250億元薪資援助到9月底停止以後，公司就會發不出薪水，而疫情比想像中還要持久，航空需求仍然低迷，因此財務支撐不下去。

達美航空高層萊夫特（John Laughter）在給員工的備忘錄中寫道，「我們單純就是員工超編，現在我們面臨一個非常困難的抉擇，疫情已經6個月了，到現在我們只回來25％的收益。不幸的是，我們幾乎看不見情況在接下來6個月會有改善的可能。」

總部在亞特蘭大（Atlanta）的達美航空是全美最大航空公司之一，隨著疫情影響，公司原先估計要讓2,558名機師走人，方式是提前退休和自願離職計劃，以達到2021年夏天9,450位機師的編制，他預計在接下來12到18個月內，航空需求將重返巔峰。

不過疫情持續過久，加上提前退休和自願離職計劃後，編制內仍有1萬1,200名機師，因此才會寄出備忘錄，並要求1,941名機師於10月起放無薪假。