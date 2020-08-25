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美國郵政署長對民主黨唱反調　堅持改革：總統大選後恢復部分支出削減措施

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▲美國郵政署,郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）堅持自己政策無誤。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

儘管民主黨領袖已罕見在夏天休會期召回眾議員，試圖阻止川普及郵政署的花費削減措施，美國郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）仍然表示，大選後會恢復部分措施。然而這些措施已造成廣泛的服務延遲，如包裹送抵時間拉長等，他近日卻不斷向大眾保重，措施將會大幅改善財政與延遲問題。

根據路透社報導，德喬伊於美東時間周一（24日）向眾院表示，等到11月3日總統大選結束後，將繼續進行改善郵政「準時送抵」的作業 ─ 這項作業在上一周遭遇民眾強大反彈後，已暫緩執行；他也表示會繼續推動署內管理制度的重組。

▲美國郵政署,郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵寄選票是否完整執行，成為此次美國總統大選的焦點之一。（圖／達志影像／美聯社）

面對眾院監督與改革委員會，德喬伊表示他的改革「將為我們創造新的準時物流網絡，並設計規劃出一個運作得宜的組織架構。」他接著說財政支出、郵政業務表現和成長都會因此加快改善。

事實上，德喬伊6月上任後推出的削減支出政策，已經廣泛造成物流延遲，但他不斷向大眾保證，11月所有人的選票都能夠準時送達，而且全數計入票數。他的話顯然很難讓人相信，超過半數的美國人屆時將需透過郵寄選票方式投票，民主黨大部分成員皆抱持懷疑態度。

民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前召回眾議員，針對郵政署的財務困難提出250億美元的紓困案並獲得通過，但當時德喬伊仍回絕「我們的財政沒有問題」。川普則批評民主黨又再搞無意義的送錢決定，他並重申自己的立場，2020總統大選「不投票就是最好的投票」。

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