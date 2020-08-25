億萬男富豪愛上女兒前男友！求婚成功得意預告：代孕將生下女寶寶

▲巴洛與女兒、女兒前男友合影。（圖／翻攝自ig／donbarrie）



記者崔子柔／綜合報導

50歲的億萬富豪巴洛（Barrie Drewitt-Barlow）去年和結婚超過20年的伴侶東尼（Tony）離婚，並和女兒的前男友斯考特（Scott Hutchinson）相戀，他日前發出和斯考特求婚的影片，預告10月28日代理孕母將替他們生下一名女嬰。

根據《太陽報》報導，巴洛和東尼1999年透過代理孕母產下雙胞胎，被稱為「英國首位同性戀父親」，但巴洛在和斯考特相識後，發現他才是自己的真愛，毅然決然和東尼離婚，並在近日全家到克羅埃西亞度假時，向斯考特求婚成功。

巴洛把求婚安排在赫瓦爾島，他在船上灑滿玫瑰花瓣，布置蠟燭、美酒和鮮花，並準備一顆超大的鑽戒，他21日在ig上發出現場影片，並預告10月28日代理孕母將生下一名女嬰。

在 Instagram 查看這則貼文 Barrie Drewitt-Barlow（@donbarrie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 20 日 上午 4:50 張貼

▲巴洛求婚順利。（圖／翻攝自ig／donbarrie）



巴洛和斯考特的婚事得到前夫及女兒薩弗隆（Saffron）的祝福，「我很高興又一次當了父親，儘管此事也代表我和托尼多年的婚姻正式結束，但他仍興奮地表示祝福」。薩弗隆也說，「只要他們開心，我就不會打擾。」

巴洛目前除了包括薩弗隆在內的雙胞胎女兒外，還有3名小孩，而托尼目前仍住在巴里價值600萬英鎊（約2.4億元台幣）的豪宅中，還將在寶寶出生後做他的教父。

▼巴洛和斯考特結為夫妻。（圖／翻攝自ig／donbarrie）

