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共和黨正式提名川普拚連任　沿用2016黨綱「對台關係法與6保證」

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▲▼川普和潘斯（Mike Pence）於美東時間周一（24日）接受共和黨提名搭檔競選2020，地點在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）。（圖／路透）

▲川普和潘斯於美東時間周一（24日）接受共和黨提名搭檔競選2020。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓24日專電

美共和黨全代會今天正式提名總統川普為總統候選人，與民主黨候選人拜登對決。受到疫情影響，全代會規模大幅縮減，共和黨決定沿用2016年黨綱，重申台灣關係法與六項保證。

美國共和黨全國代表大會今天正式召開，川普以壓倒性票數，確定代表共和黨，與現任副總統潘斯（Mike Pence）對決上週獲得民主黨提名的拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris），尋求連任。

川普今天也親自現身北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）的共和黨全代會現場並發表講話。

不過受到疫情影響，共和黨全代會規模大幅縮小，黨代會昨晚發出新聞稿表示，共和黨6月中旬決議，無異議支持川普與其政府，也決議沿用2016年黨綱。

共和黨2016年黨綱在「國家安全與防衛」章節中特別有關台灣部分指出，台美雙方共享民主、人權、自由市場經濟及法治等理念，基於「台灣關係法」，雙方關係持續推動，並信守1982年雷根總統對台提出的六項保證，反對兩岸任何一方採取片面舉措改變現狀。這是共和黨黨綱首度列入對台「六項保證」。

黨綱寫到，任何關於台灣未來的議題，須以和平、對話且獲台灣民眾同意的方式解決；中國如違反上述原則，美國將依據台灣關係法，協助台灣自我防衛。

共和黨黨綱也讚揚台灣政府致力持續推動建設性的兩岸關係，並呼籲中國相應展現善意。黨綱還指出，台灣是美國的忠實友人，美方堅定支持台灣取得各項自由貿易協定的地位，適時出售防禦性武器，包括建造柴電潛艦科技，全面參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及其他多邊組織。

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