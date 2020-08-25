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性能為5G的10到100倍　美國「跨越式發展」佈局6G

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▲5G網路世代來臨。（圖／取自免費圖庫Flickr）

▲5G網路世代才剛要來臨，美國已「跳級」開始試驗6G。（圖／取自免費圖庫Flickr）

實習記者閔文昱／綜合報導

5G才剛上市啟用，美國就已經開始準備佈局6G了，計劃藉由6G和其他尖端科技創新，以「跨越式發展」超過中國華為在5G領域的優勢。推測，未來6G將在移動傳輸的經濟和軍事領域具有革命性的影響，屆時各國在6G產業的競爭也會更加激烈。

根據《美國之音》報導，美國聯邦通信委員會（FCC）決定開放95GHz-3THz「太赫茲」（THz）頻段作為試驗頻譜，正式啟動6G技術研發。太赫茲被認為是6G數據傳播的關鍵技術之一，倘若成功開通，6G移動通信性能將是5G的10到100倍，數據的傳播速率需求將達到每秒100GB（吉位元組），甚至高達每秒1TB（兆位元組），傳輸的頻段也將進入太赫茲時代。

美國國防部下屬的高級研究計劃局（DARPA）從2016年開始，就與非營利組織半導體研究公司（SRC）合作，與十多家私營科技企業組建合作投資集團，2018年1月正式宣佈資助一個由30多所美國大學組成的合作研究項目，「聯合大學微電子學計畫」（ＪＵＭＰ）。

「太赫茲與感知融合技術研究中心」（ComSenTer）就是研究計劃的子項目之一。預定五年內投注約兩億美元（約58.7億新台幣），用於微電子領域的革新發展，而高級研究計劃局將承擔項目經費的40%，私營企業贊助60%。

對外金融投資合作機構「美國國際開發金融公司」（DFC）首席執行官柏勒（Adam Boehler）透露，華為在5G通信部署中取得的優勢，靠的是這家公司獲得的巨額補貼。「我們更感興趣的是下一個潮流是什麼，我們感興趣的是6G，這是我們投資的領域，因爲美國和其他國家將在這裡佔據主導地位，不會讓中國通過政府補貼來統治這一領域。」

美國總統川普也曾在推特上表示，希望儘快在美國看到5G、甚至是6G技術。「美國公司必須加快努力，否則就會落後。」

目前，除了美國外，中國、日本、南韓、芬蘭、瑞典、德國、英國等傳統通訊技術強國都已加入6G技術研發的行列，若成功開通，6G將可讓自動駕駛車輛、醫療系統自動化、無人機運輸、警務預測的廣泛成熟應用成為可能。

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