你想不到的人都在做菜！　特力屋：健身、IG讓潮流男女也下廚

▲特力屋資深經理黃惠珍分析，廚具家電的使用族群正在擴張。（圖／特力集團提供）

記者吳佳穎／台北報導

「疫情讓大家走進廚房，以前廚房當擺設，真的走進去，才發現道具不好用！」特力屋資深經理黃惠珍說，現在多功能廚具家電，已經讓各種意想不到的人都在做菜。不管是為了健康需求，還是社群網路經營形象，各種潮流男女讓家電的不得不美，「設計感」成為上架販售的基本條件。

外型幹練的黃惠珍廚齡有15年，沒想到接下廚具家電這兩年，她的廚藝大躍進，最近又因為疫情，開伙機會增加，「好像又進步了一階級。」黃惠珍笑說。

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黃惠珍上班之餘，還額外去上烘焙課，中秋節做月絣、春節就跟老師學做牛札糖。她笑說，自己也趕上斜槓潮流，課程一堂兩、三千元不便宜，大部分同學都是為了接單、賺外快。「我自己一開始是為了工作，但後來成為重要紓壓方式，有點寓工作於生活的感覺。」

▲黃惠珍自己動手做出有賣相的芋頭酥。（圖／特力集團提供）

一腳踏入烘焙的世界，她發現，台灣的烘焙業很強，而且用最新的KOL（Key Opinion Leader , 意見領袖）網紅圈粉概念做生意！「真的是KOL做什麼，就會帶動大家跟著做。」

不過，黃惠珍也表示，雖然現在行銷方法跟過去很不一樣，但始終不會變的還是「口碑」！口耳相傳很重要，這是萬年不敗的定律。因為廚具家電不是看汰換率，有消費門檻，大多是訴求頂級市場，以攪拌機來說，在台灣不是家家都有，不像電鍋那麼普級，離成長高原期還很遠，商品質要好、口碑好，真的好用才會被接受。

她觀察到，不管是在外烹飪課、體驗廚房，還是社群網路上的分享，廚具家電的目標族群正在長大。已經不只是家庭客了，更多年輕時尚的潮流男女，也加入了這個烹飪DIY潮流！

黃惠珍說，在社群網路的推波助瀾下，「會做菜」不只讓人眼睛一亮，Po出下廚照、烘培烹飪成果照，會換來很多的點閱與按讚，這讓很多男生願意走進廚房！

她指出，但是等大家真的進了廚房，才會發現樣樣都不簡單：備料不容易、食材分切、保存怎麼做，都是問題。所幸現在家電越做越精良，以前包餃子要剁肉、切蔥、桿麵糰，弄得汗流浹背，現在都用家電代勞，材料丟進去攪拌，人還能美美的上個網、拍個照，不費吹灰之力，讓你端出一盤有水準的水餃。

黃惠珍說，就是因為這樣，特力屋今年業績增長，攪拌機是主力產品、一些設計感強烈的餐具小物也熱銷，還有標榜免清洗的豆漿機，也因為解決了清潔痛點而大賣。

她舉例說明，以往豆漿機的消費族群鎖定「養生族」，但近年來，有部分是「健身族群」帶動的。

豆漿屬高蛋白、高纖、低熱量，是愛美的健身族理想的飲品，甚至當忙碌上班族的早餐，也能帶來飽足感。豆漿機和氣炸鍋，已經從老人用的，搖身變為「減脂家電」，必須標榜美型、獨特性，受到年輕族群青睞，甚至登上流行雜誌，成為生活風格的一環。

黃惠珍說，許多網紅在自己的頻道不只分享「幾分鐘練出馬甲線」，還有廚具家電的「開箱文」。你會覺得，過去這些在眼中不會做菜、不進廚房的人，通通在分享自己的做菜照片和心得！

▲特力集團資深經理黃惠珍。（圖／特力集團提供）