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「海嘯第一排」華航單日載客量只有去年3%至4%　客運到明年第二季都不樂觀

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▲華航成為新冠肺炎疫情重創下的重災區產業。（圖／華航提供）

▲華航成為新冠肺炎疫情重創下的重災區產業。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎重創航空產業，成為疫情下海嘯第一排。華航董事長謝世謙表示，疫情重創航空客運市場，客人少之又少，迄今單日載客量只有去年的3%至4%，航空業客運到明年第二季都不樂觀，不過華航受惠貨運暢旺目前現金流充足，公司營運有撐。

受惠航空貨運價量齊揚，華航第二季繳出獲利的漂亮財報，至於第三季能否持續，謝世謙表示仍待觀察；華航副總王正明進一步補充，華航旗下747貨機承擔開源重任，而777貨機交機進度不變，預計今年底至明年初全貨機將達21架，可望搶攻第四季傳統旺季的航空貨運市場。

請繼續往下閱讀...

針對客運市場，依據國際航空運輸協會(IATA)預期，全球航空業的客運量要到2024年才會恢復到疫情前的水平。王正明預估，客運市場的復興關鍵在於疫苗開發，若有疫苗上市就不至於那麼悲觀，如同衛福部長陳時中所言，什麼時候有疫苗，才會有旅遊。

另外，華航也證實旗下華旅網際旅行社將結束營業。已請辭的華旅前董事長周玲妏坦言，再多紓困方案都不足以支撐旅行社經營。

立院第二次臨時會不開，不少觀光業者擔憂撐不下去。交通部長林佳龍說，將盤點所有資源及預算盡快補助；交通部觀光局日前率先公布第三波紓困補貼方案，實施期限從七月一日起至九月底止，即起受理申請。

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