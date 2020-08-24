快訊／世界跑最快男人！奧運8金名將「牙買加閃電」確診新冠肺炎

▲短跑世界紀錄保持人波特。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導



被譽為「世界跑最快的男人」，短跑名將波特(Usain Bolt)在34歲生日派對後過沒幾天，確診新冠肺炎陽性，目前將採取自我隔離。據了解，有「牙買加閃電」外號的他是在23日確診新冠病毒陽性。

綜合外媒報導，波特曾獲得8面奧運金牌，他在21日時歡度生日派對，參加派對的還有許多體壇名人，括英國足球王牌明星斯特林（Raheem Sterling）、牙買加板球手蓋爾（Chris Gayle）等。從派對上的畫面可看出，波特當天與來賓有說有笑，除了跳舞還拿起麥克風，不過現場許多人未配戴口罩，也引發群聚傳染的疑慮。

▲波特剛過完34歲生日。（圖／達志影像／美聯社）



生日派對結束後，波特還在自己的推特開心發文表示，「最棒的生日」。貼文還附上與寶貝孩子的合照，沒想到波特後來卻發現自己感染了新冠肺炎。



波特生於1986 年 8 月 21 日，現年34歲，身高196公分，平均步距可達2.44公尺，跑100公尺只需41步，一般選手卻需45步，是現今男子100公尺、200公尺以及400公尺接力世界紀錄保持人，在2017年世田賽結束宣布退役。

