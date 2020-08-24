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佛洛伊德之死再起？　美國黑人又遭警連開數槍...3個兒子目睹全程

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▲▼在布萊克受到槍擊後，基諾沙縣動亂四起。（圖／路透）

▲在布萊克受到槍擊後，基諾沙縣動亂四起。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國威斯康辛州基諾沙縣（Kenosha）在23日發生一起槍擊事件，一名黑人男子雅各布·布萊克(Jacob Blake)正打開車門要進入時，被兩名員警從背後拉著衣服，並將槍對準了他，現場至少有7次的槍響。布萊克隨後被緊急送往醫院，事發當晚基諾沙爆發嚴重的抗議行動，全縣也緊急進入宵禁狀態。

根據BBC報導，事發在23日下午五點左右，當時布萊克看見兩名婦女有所爭吵，想要止息這場紛爭，引起員警的關注，隨後便跟隨他到他的車子前面。在布萊克要進入車子時，兩名員警便上前制伏並近距離開槍，當時車子裡面有布萊克的三名孩子目睹了全程。

由於今年才剛爆發過「佛洛伊德之死」事件，黑人議題在全美甚至是全球都是受到極高的關注且敏感的。威州州長托尼·埃弗斯（Tony Evers）譴責了這起槍擊事件，而Jacob Blake這個名字也瞬間在社群媒體間瘋傳，甚至已經有成千上萬的請願書要求開槍的員警應該要受到懲處。

▲▼在布萊克受到槍擊後，基諾沙縣動亂四起。（圖／路透）

▲不少示威者縱火抗議，當局緊急宣布實施宵禁。（圖／路透）

據報導，著名的民權律師本·克魯普（Ben Crump）已經收到布萊克的親屬的求助，並指出，布萊克的孩子們在車內目睹了全程，這將成為他們永遠的創傷。

目前涉案員警被處以行政休假，刑事調查部門也已經著手展開調查，並希望在30天內向檢察官報告案情。基諾沙縣受到此事影響，當晚動亂四起，有示威者開始縱火、向警方丟擲磚塊，隨後警方使用催淚彈驅離，當局也宣布實施宵禁。

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