佛洛伊德之死再起？　美國黑人又遭警連開數槍...3個兒子目睹全程

▲在布萊克受到槍擊後,基諾沙縣動亂四起。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國威斯康辛州基諾沙縣(Kenosha)在23日發生一起槍擊事件,一名黑人男子雅各布·布萊克(Jacob Blake)正打開車門要進入時,被兩名員警從背後拉著衣服,並將槍對準了他,現場至少有7次的槍響。布萊克隨後被緊急送往醫院,事發當晚基諾沙爆發嚴重的抗議行動,全縣也緊急進入宵禁狀態。

根據BBC報導,事發在23日下午五點左右,當時布萊克看見兩名婦女有所爭吵,想要止息這場紛爭,引起員警的關注,隨後便跟隨他到他的車子前面。在布萊克要進入車子時,兩名員警便上前制伏並近距離開槍,當時車子裡面有布萊克的三名孩子目睹了全程。

由於今年才剛爆發過「佛洛伊德之死」事件,黑人議題在全美甚至是全球都是受到極高的關注且敏感的。威州州長托尼·埃弗斯(Tony Evers)譴責了這起槍擊事件,而Jacob Blake這個名字也瞬間在社群媒體間瘋傳,甚至已經有成千上萬的請願書要求開槍的員警應該要受到懲處。

▲不少示威者縱火抗議,當局緊急宣布實施宵禁。(圖/路透)

據報導,著名的民權律師本·克魯普(Ben Crump)已經收到布萊克的親屬的求助,並指出,布萊克的孩子們在車內目睹了全程,這將成為他們永遠的創傷。

目前涉案員警被處以行政休假,刑事調查部門也已經著手展開調查,並希望在30天內向檢察官報告案情。基諾沙縣受到此事影響,當晚動亂四起,有示威者開始縱火、向警方丟擲磚塊,隨後警方使用催淚彈驅離,當局也宣布實施宵禁。

The Police knew that Jacob Blake's children were in the hot car. They could have easily tackled him before he opened his car door if they were afraid he had a weapon in there. THERE IS NO EXCUSE! #blacklivesmatter pic.twitter.com/yGezwta3sM