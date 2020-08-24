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美中科技戰升溫「雜音干擾」！歐美股市資金失血　台股獲利動能相對強勁

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▲美股，股市，投資，市場，交易。（圖／路透社）

▲美國聯準會釋出最新會議紀錄顯示疫情挑戰仍嚴峻，也使市場情緒受到影響，股市多呈震盪走高態勢。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

企業財報優於預期，推升美股相關類股反彈，但美中摩擦及美國聯準會（Fed）最新會議紀錄影響市場情緒，股市走勢震盪。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，包括亞洲不含日本、歐非中東、拉丁美洲及全球新興市場等股市，上周多有小幅資金淨流入，美國及已開發歐洲則是受到雜音影響，股市資金失血。

安聯投信表示，美股上周在包括科技、零售等指標企業財報表現優於預期、加上美國最新PMI數據優於預期等雙重激勵下，美股包括那斯達克及標普500兩大指數於上周皆創下新高。不過，在美國宣布新增38間華為子公司至實體清單後，美中科技戰又有升溫之勢，而美國聯準會釋出最新會議紀錄顯示疫情挑戰仍嚴峻，也使市場情緒受到影響，股市多呈震盪走高態勢。

請繼續往下閱讀...

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，近來全球雖受到疫情帶來的不確定性影響，但在主要中央銀行貨幣政策上表達強烈提供市場流動性意願、以及各國財政政策也可望加碼刺激下，經濟數據及企業獲利持續改善，如美股許多指標企業除近期公布第二季財報表現優於預期外，往後展望至第三季及年底，獲利率也有望逐季攀升，成為美國相關資產持續上攻的重要支撐。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲美國政府宣布新增38間華為子公司至實體清單，美中科技戰又有升溫之勢。圖為美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

謝佳伶指出，在市場資金充足、基本面如企業獲利、PMI數據有撐的前提下，美國風險性資產在近期多有不錯表現，除那斯達克指數持續突破紀錄外，標普500也在近日正式超越年初高點並再次創高，美股主要指數陸續收復疫情失土，也顯示在全球風險性資產中，美國成長股仍是相對強勢的重要資產，對期待資產持續成長的投資人來說，是應該納入配置的首選之一。

然而，因影響市場的不確定性仍然存在，謝佳伶建議，投資人此時可適量將債券納入配置，尤其是票息優於傳統避險債券的高收益債，可在股市震盪時提供金流保護，同時若可挑選評級較佳的優質美國高收益債，違約率則可望相對溫和可控。

最後，謝佳伶表示，具有股債兩大資產特性的可轉債除可在跌至債券底價時止跌，更可在風險情緒轉佳時繳出不錯表現。舉例來說，美林可轉換公司債指數於7月漲幅便來到7.3%，甚至優於同期間標普500的5.6%，故建議也可納入資產配置，與成長股、高收益債等搭配發揮互補效益，有望幫助投資人度過市場前景不明、波動未息的時刻。

▲▼台積電今天盤中一度上漲至387元，創下歷史新高價；市值突破10億元，也改寫台股新高記錄。同時也帶動台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。今天終場大漲223點，以12397點做收。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股多重力道下重回12600關卡，重新收復月線。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在經歷了20日單日大跌逾400點之後，台股21日在權值股領軍反攻、外資由賣轉買的多重力道帶領下重回12600關卡，重新收復月線。

觀察近期盤勢，廖哲宏認為，隨著逐漸靠近美國大選，加上美中貿易議題未解及台海地緣政治的不確定性，都使短線上市場面臨波段獲利了結壓力，但如此也有助於降低過熱融資餘額及當沖交易，讓籌碼面恢復乾淨。

從技術面來看，安聯台灣智慧基金經理人鍾安陵表示，台股的高殖利率優質標的此時仍是吸引資金挹注的重要利基，並有助於形成一定支撐；但因20日指數終場跌破月線、且盤中一度測試季線支撐的狀況出現，顯示上檔可能仍有壓力，接下來需觀察月線是否可持續站穩。

展望後市，廖哲宏也指出，雖短線仍可能有波動出現，但台股在科技產業的獲利成長動能相對強勁、且資金行情有望在全球央行維持寬鬆貨幣政策下延續的利多下，應仍有利於後市股市表現。

 

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