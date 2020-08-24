台新金呼籲財政部「彰銀案息訟」　財部：雙方都要努力

▲彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

對於彰銀案更一審判決，台新金控總經理林維俊今（24）日表呼籲財政部早日息訟止爭，並盡快提出合理的解決方案，「我們很樂意解決彰銀問題」；對此財政部回應，這需要雙方共同努力和釋出善意。

這次台新金的法說會向財政部呼籲有三大重點：一，期望可以早日息訟；二，若政府擬籌組金融國家隊，整合彰銀與其他公股金融機構合併；三，雙方要坐下來溝通。

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財政部官員僅回應，這必須「共同努力解決」雙方必須都要釋出「善意」尋求最大公約數。

至於台新金提出彰銀與兆豐金整併或者與其他公股銀整併，難度很高、這屬於財政部跟金管會的職權，並非台新金可以決定，財政部目前沒有這方面的規劃。

金融人士認為，財政部基於維護股東和公股的權益，要放棄上訴是相當有困難的；另外，台新金提出公股整併，不論是兆豐或者是其他公股銀整併，都需要嚴密的規畫與實質的政策方向，目前公股之間整併也相當的困難。

最後就是雙方坐下來談，金融人士指出，雖然雙方都表達「有意願」、「可以談」、「不排斥」，但是還是僅限於隔空喊話，雙方都帶有「附帶條件」、「先決條件」的溝通，靠協商來解決彰銀的僵局恐難在短期之內實現。