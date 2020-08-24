多空雜音紛擾！高收益債資金小幅失血　專家：也可關注現金充足優質美國企業債

▲美國科技股上周持續攀升，但因最新初領失業救濟金人數意外升高，債券資產漲跌互見。（圖／路透）

財經中心／台北報導

美國科技股上周持續攀升，但因最新初領失業救濟金人數意外升高，債券資產漲跌互見。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周投資級債與全球新興市場債皆迎來資金淨流入，高收益債受到利空雜音干擾影響，微幅淨流出約1.4億元。

安聯投信指出，上周美國商務部再次擴大對華為禁令，宣布將華為數間子公司納入實體管制清單中，美中緊張關係再起波瀾，加上最新初領失業救濟金較前周升高，市場謹慎看到復甦前景，風險性債券略有震盪，反映市場情緒的美國10年期公債殖利率則是回落至0.63%左右，投資級債也受惠於避險情緒升高而走揚。

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安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，隨著二次疫情、美中關係緊張等不確定性持續對市場帶來影響，債券資產因與股票相比較為穩定的特性，持續受到風險取向較為保守、以及偏好穩定息收的投資人青睞，包括公債、企業債及新興市場債等近來數周便持續迎來資金湧入。

謝佳伶表示，在各式債券資產中，公債雖為避險資產重要標的，但因現在仍有灰犀牛威脅潛伏、局勢變化快速，市場情緒隨時可能因突發事情反轉，進而使得公債價格出現明顯波動。

以美國10年期公債為例，其殖利率數個月以來便在0.5%至1.0%之間大幅擺盪，也使市場上與公債關聯度高、且存續期較長的債券價格連帶受到影響，波動幅度明顯。

謝佳伶指出，與公債及投資級債相較，高收益債雖可提供較佳票息，但過去常予人波動較大的印象，較少受到避險資金青睞。

對債券資產來說，謝佳玲認為，若存續期越長，期間受到市場利率震盪而價格波動的機率便越大，但若可挑選存續期較短的高收益債，便有望使利率風險相對受控，進而在降低價格波動的同時，也可提供優於公債與投資級債的票息。

謝佳伶進一步指出，在3、4月疫情衝擊較為嚴重時，聯準會為了改善市場流動性及穩定美國企業，推出了初級及次級市場信貸工具（PMCFF與SMCFF），其中後者為在債券次級市場中，針對較短天期（5年以內）、營收、稅賦與聘僱以美國為主的企業債進行收購，而收購標的除了投資級債外也包括了高收益債。

因此，謝佳伶建議，在布局美國高收益債時，也可關注類似於聯準會所挑存續期較短、評級佳、現金充足的優質美國企業所發債券，除可望對債券違約及品質有所控管外，也有望受惠於上述聯準會的購債計畫，搭上政策順風車。