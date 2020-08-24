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遺體清洗中「眼睛突睜開」！12歲女復活嚇歪家人　1hr後「被2次判死」

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記者黃心瑀／綜合報導

印尼12歲女孩瓦爾達（Siti Masfufah Wardah）因為慢性糖尿病引發器官衰竭，於18日下午死亡，沒想到她的家人在把遺體接送回家，為了下葬而清洗的時候，她竟然睜開雙眼，心臟也重新恢復跳動；醫生在接到消息之後，立即趕往她家進行補氧的的動作，但是她仍在一個小時之後死亡。

根據外媒報導，這起事件發生在印尼東爪哇，瓦爾答因為慢性糖尿病引發器官衰竭，18日下午6點在醫院被宣布死亡，家人大約在7點的時後將遺體帶走，接回家中準備進行清洗下葬的工作。

不過就在大家將瓦爾答的遺體放到浴缸中清洗時，她的家人卻突然發現，她不僅睜開了眼睛，身體也漸漸有了溫度，心臟也開始跳動了，驚訝的家人趕緊通知醫生前來急救，不過她在裝上呼吸器的一個小時之後，又再度失去了心跳，二次被宣布死亡。

報導中指出，死於心臟衰竭的患者很有可能會出現短暫性脈搏恢復的狀況，又被稱為自發性循環（ROSC），根據《皇家醫學會雜誌（Journal of the Royal Society of Medicine）》在2007年所發表的報告，約有82%的病例死亡10分鐘內，會出現自發性循環的情況。而瓦爾答則是在被確認真正身亡之後，已經被安葬在當地公墓。

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