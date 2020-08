遺體清洗中「眼睛突睜開」！12歲女復活嚇歪家人　1hr後「被2次判死」

#Terpopuler Siti Masfufah Wardah yang sempat hidup lalu meninggal kembali telah menderita sejak kecil. Ia mengidap diabetes yang memaksanya keluar masuk rumah sakit. #Probolinggo https://t.co/8WciFSxIjD — detikcom (@detikcom) August 19, 2020

記者黃心瑀/綜合報導

印尼12歲女孩瓦爾達(Siti Masfufah Wardah)因為慢性糖尿病引發器官衰竭,於18日下午死亡,沒想到她的家人在把遺體接送回家,為了下葬而清洗的時候,她竟然睜開雙眼,心臟也重新恢復跳動;醫生在接到消息之後,立即趕往她家進行補氧的的動作,但是她仍在一個小時之後死亡。

根據外媒報導,這起事件發生在印尼東爪哇,瓦爾答因為慢性糖尿病引發器官衰竭,18日下午6點在醫院被宣布死亡,家人大約在7點的時後將遺體帶走,接回家中準備進行清洗下葬的工作。

不過就在大家將瓦爾答的遺體放到浴缸中清洗時,她的家人卻突然發現,她不僅睜開了眼睛,身體也漸漸有了溫度,心臟也開始跳動了,驚訝的家人趕緊通知醫生前來急救,不過她在裝上呼吸器的一個小時之後,又再度失去了心跳,二次被宣布死亡。

報導中指出,死於心臟衰竭的患者很有可能會出現短暫性脈搏恢復的狀況,又被稱為自發性循環(ROSC),根據《皇家醫學會雜誌(Journal of the Royal Society of Medicine)》在2007年所發表的報告,約有82%的病例死亡10分鐘內,會出現自發性循環的情況。而瓦爾答則是在被確認真正身亡之後,已經被安葬在當地公墓。