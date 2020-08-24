晟德小股東憂心「東曜藥業」虧損持續擴大　盼財務透明化

▲小股東憂心東曜藥業投入資金的速度追不上產品上市的速度。（圖／翻攝自Pixabay）

記者姚惠茹／台北報導

晟德（4123）旗下東曜藥業去年在香港風光上市，當天以每股6.55港幣上市，至今未再回到發行價，因此就有晟德小股東向《ETtoday新聞雲》爆料，憂心東曜藥業投入資金的速度追不上產品上市的速度，並期盼財務可以更加透明化；而晟德則回應，相關財務發布完全依照當地法規進行。

晟德小股東張先生表示，晟德旗下的東曜藥業2019年11月8日在香港風光上市，當天以每股6.55港幣上市，首盤價格為6.43港幣，盤中一度跌到6.1元以下，首天交易出現破發（跌破發行價），過去一年來股價最低跌至3.13港幣，近期收盤價則為港幣4元多，從未再回到6.55港幣的發行價。

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張先生指出，東曜曾對外說明發展目標，第一個是「產品鏈」，總計有3個技術平台、12個產品線，其中包括7個生物藥、5個化學藥，每年都以取得一張藥證為目標，其中最重要的是重磅產品Avastin的生物相似藥TAB008，但是至今完全沒有按照當初的進度，甚至有研發大幅落後的問題。

張先生說明，自己身邊有一群人有買進相關類股，但從台灣投資方的角度來看，東曜在這幾年燒錢速度相當驚人，而且從晟德財報與東曜的公開資訊資料，可以發現在2018年1月~2020年6月這短短兩年半，淨虧損達34.45億台幣。

張先生補充，東曜在燒錢速度驚人的情況下，其中研發速度最快的就是今年4月已完成臨床三期的Avastin生物相似藥TAB008，但在中國大陸除了原廠羅氏藥廠以外，已有齊魯、信達兩家藥企領證上市，而貝達、恆瑞、綠葉等藥企也早已完成臨床試驗，並提出藥證申請被官方審理中。

張先生認為，東曜最快也是成為第7家上市，加上前面6家競爭者不論在公司規模、銷售團隊渠道、工廠規模都高於東曜，而且這幾年東曜Burn rate驚人、產品上市速度又落後當地大型藥企，也難怪在台灣的投資機構會傳出擔憂東曜未來營運的聲音。

張先生強調，面對東曜現金流可能再2年就要燒完，投入資金的速度遠遠追不上產品上市的速度，因此希望董事長林榮錦可以說清楚研發進度，並讓財務更加透明化，而不是給一個遠大的目標讓小股東盲目追尋。

對此，晟德回應，東曜是在香港上市掛牌公司，所有財務報表都依照當地規範，揭露半年報和年報給投資人，甚至配合台灣法規，還有揭露每季的財務報表，已經超越當地法規，做到資訊透明，並建議小股東有任何疑問都歡迎洽詢晟德的投資人關係詢問。