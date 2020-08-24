　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

晟德小股東憂心「東曜藥業」虧損持續擴大　盼財務透明化

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼華聯生技,武漢肺炎,新冠病毒,COVID-19,新冠肺炎。（圖／翻攝自Pixabay）

▲小股東憂心東曜藥業投入資金的速度追不上產品上市的速度。（圖／翻攝自Pixabay）

記者姚惠茹／台北報導

晟德（4123）旗下東曜藥業去年在香港風光上市，當天以每股6.55港幣上市，至今未再回到發行價，因此就有晟德小股東向《ETtoday新聞雲》爆料，憂心東曜藥業投入資金的速度追不上產品上市的速度，並期盼財務可以更加透明化；而晟德則回應，相關財務發布完全依照當地法規進行。

晟德小股東張先生表示，晟德旗下的東曜藥業2019年11月8日在香港風光上市，當天以每股6.55港幣上市，首盤價格為6.43港幣，盤中一度跌到6.1元以下，首天交易出現破發（跌破發行價），過去一年來股價最低跌至3.13港幣，近期收盤價則為港幣4元多，從未再回到6.55港幣的發行價。

請繼續往下閱讀...

張先生指出，東曜曾對外說明發展目標，第一個是「產品鏈」，總計有3個技術平台、12個產品線，其中包括7個生物藥、5個化學藥，每年都以取得一張藥證為目標，其中最重要的是重磅產品Avastin的生物相似藥TAB008，但是至今完全沒有按照當初的進度，甚至有研發大幅落後的問題。

張先生說明，自己身邊有一群人有買進相關類股，但從台灣投資方的角度來看，東曜在這幾年燒錢速度相當驚人，而且從晟德財報與東曜的公開資訊資料，可以發現在2018年1月~2020年6月這短短兩年半，淨虧損達34.45億台幣。

張先生補充，東曜在燒錢速度驚人的情況下，其中研發速度最快的就是今年4月已完成臨床三期的Avastin生物相似藥TAB008，但在中國大陸除了原廠羅氏藥廠以外，已有齊魯、信達兩家藥企領證上市，而貝達、恆瑞、綠葉等藥企也早已完成臨床試驗，並提出藥證申請被官方審理中。

張先生認為，東曜最快也是成為第7家上市，加上前面6家競爭者不論在公司規模、銷售團隊渠道、工廠規模都高於東曜，而且這幾年東曜Burn rate驚人、產品上市速度又落後當地大型藥企，也難怪在台灣的投資機構會傳出擔憂東曜未來營運的聲音。

張先生強調，面對東曜現金流可能再2年就要燒完，投入資金的速度遠遠追不上產品上市的速度，因此希望董事長林榮錦可以說清楚研發進度，並讓財務更加透明化，而不是給一個遠大的目標讓小股東盲目追尋。

對此，晟德回應，東曜是在香港上市掛牌公司，所有財務報表都依照當地規範，揭露半年報和年報給投資人，甚至配合台灣法規，還有揭露每季的財務報表，已經超越當地法規，做到資訊透明，並建議小股東有任何疑問都歡迎洽詢晟德的投資人關係詢問。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
彰化縣再砸216萬「檢驗抗體」　衛生局緊急回應！
全球首例「二次感染」！他染疫康復4個月...遊玩歐洲又慘中鏢
澎湖吃海鮮！3妹子「四菜噴8320元」哭認賠　內行列算式傻眼
新台幣放大理財術！　4招「鎖住換匯甜蜜點」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

多空雜音紛擾！高收益債資金小幅失血　專家：也可關注現金充足優質美國企業債

三大名師推薦熱門潛力股！　IC設計、健身器材、Wi-Fi 6概念股...6檔報你知

台積電再砸48.4億「向彩晶買南科廠房」！今年累計投入100億元　因應擴產需求

晟德小股東憂心「東曜藥業」虧損持續擴大　盼財務透明化

畢業就考銀行行員！他看「不限科系+薪水」心動了　網曝2好3壞：要能適應

美國棄籍人數今年上半年暴增　會計師：棄籍者應考慮稅務問題

七月製造業生產同期新高　指數年增2.64%連六紅

散戶熱錢湧入股市　7月證券劃撥帳戶餘額創新高！

台新金談彰銀案「感謝法院4次還公道」　向財部喊話：若政策改變願協商

7月失業率微升至4％　主計總處：主要是畢業生尋職所致

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

多空雜音紛擾！高收益債資金小幅失血　專家：也可關注現金充足優質美國企業債

三大名師推薦熱門潛力股！　IC設計、健身器材、Wi-Fi 6概念股...6檔報你知

台積電再砸48.4億「向彩晶買南科廠房」！今年累計投入100億元　因應擴產需求

晟德小股東憂心「東曜藥業」虧損持續擴大　盼財務透明化

畢業就考銀行行員！他看「不限科系+薪水」心動了　網曝2好3壞：要能適應

美國棄籍人數今年上半年暴增　會計師：棄籍者應考慮稅務問題

七月製造業生產同期新高　指數年增2.64%連六紅

散戶熱錢湧入股市　7月證券劃撥帳戶餘額創新高！

台新金談彰銀案「感謝法院4次還公道」　向財部喊話：若政策改變願協商

7月失業率微升至4％　主計總處：主要是畢業生尋職所致

GD生日Po文洩機密 全新Nike Air Force 1聯名鞋款2.0本尊亮相

李準基教6歲女：當評價高的人！暗中報復曝光...網抖：超毛

多空雜音紛擾！高收益債資金小幅失血　專家：也可關注現金充足優質美國企業債

菲指控中方沒收漁具、干擾軍機　趙立堅反擊：請停止挑釁行為

MOMOLAND成員「狠甩嬰兒肥」瘦身成功…辣照大放送！　韓網驚：像雪炫＋宥斌

花蓮砂石車故障衝山溝！駕駛「手腳被夾」...痛苦獲救送醫

全台超商傳缺冰塊！熱天被迫喝「大熱拿」　兩大業者回應了

重現「波羅的海之路」　立陶宛串30公里人鏈挺白俄抗爭

創JL Studio推廣新加坡料理　主廚林恬耀：團隊努力被看見「很感動」

男子酒後駕車竟撞入警所圍籬「自投羅網」　酒測0.7下場慘！

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

財經熱門新聞

熊貓買一送一！胖老爹炸雞腿一隻28元

快訊／淘寶台灣被判定陸資挨罰41萬！限期半年撤資或改正

換匯教戰！銀行傳授4招鎖住最佳匯率

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

新冠病毒快篩技術大突破！檢測結果3分鐘出爐

花271元掏三倍券+現金遭拒　網：為何不找

投保要注意！　這5個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

只要選擇做這件事　勞退月領足足多15000元

被判定陸資又被處41萬罰鍰　淘寶台灣：僅從媒體得知判決

名師：台積電攻不過466就結束了

菸害防制法擬將送政院　影響市場3大重點

7-11營收為何贏過全家？網：去離島秒懂

台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉：持股已大降至2成

更多熱門

相關新聞

林榮錦無罪判決　高院認其有利東洋

林榮錦無罪判決　高院認其有利東洋

晟德集團董事長林榮錦遭前東家、東洋生技控告背信案，一審重判林榮錦有期徒刑10年。案經上訴，高等法院日前逆轉改判林榮錦無罪。二審判決書9日出爐，高院認為林榮錦當時協助東洋與瑞士藥廠合作簽約，約定東洋可以取得市場及代工利益，對東洋有利，沒有觸犯背信罪，所以改判無罪。

東洋案二審逆轉　內情人士質疑藥品授權模式為何雙重標準

東洋案二審逆轉　內情人士質疑藥品授權模式為何雙重標準

前東洋製藥董座林榮錦　二審逆轉無罪

前東洋製藥董座林榮錦　二審逆轉無罪

晟德集團跨足美國資本市場　轉投資Windtree Therapeutics掛牌那斯達克

晟德集團跨足美國資本市場　轉投資Windtree Therapeutics掛牌那斯達克

晟德糖尿病新藥完成二期臨床　預計解盲結果下半年出爐

晟德糖尿病新藥完成二期臨床　預計解盲結果下半年出爐

關鍵字：

晟德東曜藥業

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

熊熊正面照孕肚藏不住了！

南台灣最大汽車「殺肉場」曝光！這3款慘被盯上

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

獨／孫安佐「恐被關10年」　醒吾：他們家已經付出代價

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面