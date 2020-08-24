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馬達加斯加爆逃獄事件　囚犯兵分2路「20人中彈身亡」

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▲▼監獄,逃獄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲馬達加斯加的逃獄事件時有所聞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

位於東非的馬達加斯加在當地時間23日發生一起逃獄事件，囚犯與警方爆發大規模槍戰，其中有20名囚徒在過程中中彈身亡，仍有31名囚犯正在逃亡。監獄居留與再教育機構的負責人帕特里夏（Patricia Razafindrakaly）表示，逃犯兵分兩路行動，並以石頭襲擊監獄的與獄卒，是一場非常有組織的行動，警方與軍隊受到高層指示開火，以維持監獄的秩序。

馬達加斯加司法部表示，事件發生在東南部的法拉凡加納（Farafangana）監獄，有88名囚犯逃獄，被獄警發現後以丟擲石頭的方式展開衝突，並試圖搶奪警方的槍械。警方也馬上尋求軍隊的協助，最終逮捕37名囚犯，31名仍在逃亡，20名在衝突過程中身亡。

國際特赦組織曾在2018年對於馬達加斯加的監獄進行報告指出，被指控犯罪的人通常會在監獄中等待審判，而這一等通常就是好幾年，導致尚未定罪的人數遠高於真正被定罪的人。

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