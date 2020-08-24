美國棄籍人數今年上半年暴增　會計師：棄籍者應考慮稅務問題

▲經統計，今年上半年美國棄籍人數有明顯增加的情況。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

根據美國政府日報 Federal Register 統計紀錄顯示，全球放棄美國籍的人數2019年為2071人，今年前兩季放棄美籍的人數已經達到5313人，是去年一整年的2.57倍，美國政府為應付繁重的棄籍申請相關的行政業務，曾在2015年9月將棄籍申請費由原先的450美元調漲至2350美元，但是棄籍的人數持續增加似乎不受影響，顯見棄籍的申請費並非公民考量的原因之一。

近十年來，美國大動作進行稅務改革，將對象特別鎖定有海外所得及資產的公民，除了加強審查全球所得申報對於資產未揭露、未申報者更祭出罰款及刑責。雖然棄籍人數逐年增高，但大多數的美國公民仍抱持觀望態度。

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今（2020）年因美國與中國大陸的貿易戰問題，即將到來的總統大選及新冠肺炎（COVID-19）疫情處理方式所造成的經濟破口，這些因素都讓生活及工作中心以海外為主的美國人重新思考對名下資產保護、未來規劃布局，甚至是考慮放棄美國國籍。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，美國公民思考棄籍與否，應初步檢視目前的申報狀況及資產規模進而評估棄籍風險。一般常見狀況為旅居海外多年的美國公民，因為不諳美國稅務申報規定或對於稅法規定解讀錯誤，導致申報不合規或從未申報，若貿然前往美國在他國當地領事館進行棄籍，卻沒有完成後續的棄籍稅相關申報，如此僅是徒增自身的稅負責任及刑責。

另外一種狀況是棄籍前的申報不完全，但卻在8854表上申明自己曾在棄籍前五個年度完全遵守所有美國聯邦稅務義務，這都留下了可能的風險。

蘇宥人提醒，美國國稅局已通過數條法案，其中一條便是對於放棄美國公民或者是綠卡者進行合規性查核。有棄籍規劃者，應清楚了解一旦申請通過則不可撤回，其次是了解自身棄籍前的申報狀況及資產規模、棄籍流程、棄籍當年度的稅務申報義務、棄籍後若有美國當地來源所得的申報義務，以及棄籍時的「身份」是否會對於未來的傳承涉及美國遺贈稅發生的可能性。

建議投遞棄籍申請資料前，應先諮詢美國稅務專家，依個案情形作進一步評估，了解棄籍風險。