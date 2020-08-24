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七月製造業生產同期新高　指數年增2.64%連六紅

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▲經濟部統計處副處長黃偉傑。（圖／記者林淑慧攝）

▲經濟部統計處副處長黃偉傑。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（24）日發布七月製造業生產指數116.35，創歷年同月新高，年增2.64%，連六紅。副處長黃偉傑分析，受惠新興科技運用擴增及遠距商機持續發酵，電子產業表現依舊暢旺；不過，傳統產業仍受疫情衝擊，終端需求仍顯疲弱，抵銷部分增幅。

經濟部統計處今天公布七月工業生產指數為116.7，為歷年單月第三高，年增2.65%，為連續第六個月正成長；在占比最大的製造業生產指數當中，積體電路業與電腦電子光學製品業指數分別為146.22、179.63，雙雙創下歷年同月新高。

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統計處副處長黃偉傑指出，七月電子零組件業、積體電路業生產指數均創歷年單月新高，分別連續六個月、九個月雙位數正成長，力道非常強勁。主因在於今年5G基礎建設加速，高效能運算需求擴增，加上遠距應用產品相關晶片需求仍殷所致。

▲經濟部公佈109年7月製造業生產指數及年增率。（圖／經濟部提供）

▲經濟部公佈109年7月製造業生產指數及年增率。（圖／經濟部提供）

其中，液晶面板及其組件業年增7.07%，主因受惠於大尺寸面板需求回升，彩色濾光片、LCD用玻璃基板連帶增產；加上遠端需求持續發酵，激勵伺服器、筆電等生產續旺，網通設備在國內產能也持續擴增所致。

至於傳統產業，雖國際原物料價格回穩，激勵部分買氣回籠，但國際疫情延燒仍衝擊市場需求，石油及煤製品、汽車及其零件業、紡織業、基本金屬業仍呈雙位數衰退；機械設備業、化學原材料業及金屬製品業也持續負成長。

展望後市，經濟部表示，隨各品牌行動裝置新品接續上市，加上5G訊、高效能運算、物聯網等需求強勁，以及遠距商機持續帶動相關產品生產續揚，可望挹注資訊電子產業生產動能，但疫情持續籠罩全球，中美貿易及科技衝擊未歇，加上國內鋼鐵大廠高爐歲修，將抑制傳統產業生產表現，須持續關注並審慎因應。

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