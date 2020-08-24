月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」超有效　每年多賺4個月薪水

▲使用333原則，1年下來可存到12萬元。（圖／記者柯振中攝）

文／周明欣（Smart自學網財經好讀）

每一天早上進到辦公室，總會看到大大的標語映入眼簾，「有了財富，就有無限的自由」。然而要怎麼做才能擁有財富呢？

答案很簡單，暢銷書《開啟巴比倫富翁的致富祕密》告訴我們，致富的第一步就是「先讓錢包鼓起來」。書裡提到，如果你每天賺取10枚金幣，卻只花掉9枚金幣，長此以往，錢包就會自動鼓起來。聽起來很簡單對不對？那麼具體該如何做呢？方法有很多種，有333原則、631原則等，一一介紹如下：

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1.採用333原則

333原則是將1/3的薪水用在儲蓄理財，1/3的薪水用在生活消費，1/3的薪水用在緊急預備金。以月薪3萬元來計算，每個月要儲蓄1萬元（＝3萬元×1/3），1年下來可以存到12萬元（＝1萬元×12個月），等於是4個月（＝12萬元÷3萬元）的薪水。

2.採用631原則

631原則是將60%的薪水用在生活消費，30%的薪水用在儲蓄理財，10%的薪水用在保險。以月薪3萬元來計算，每個月要儲蓄9,000元（＝3萬元×30%），1年下來可以存到10萬8,000元（＝9,000元×12個月），等於是3.6個月（＝10萬8,000元÷3萬元）的薪水。

3.採用532原則或是5122原則

532原則是將50%的薪水用在生活消費，30%的薪水用在樂活消費，20%的薪水用在儲蓄理財。而5122原則是將50%的薪水用在生活消費，10%的薪水用在年度支出，20%的薪水用在樂活消費，20%的薪水用在儲蓄理財。

以月薪3萬元來計算，這兩種方式每個月都要儲蓄6,000元（＝3萬元×20%），1年下來可以存到7萬2,000元（＝6,000元×12個月），等於是2.4個月（＝7萬2,000元÷3萬元）的薪水。

▲找到最符合自己需求的方式，就是最佳的存錢之道。（圖／pixabay）

4.採用16.7儲蓄法

16.7儲蓄法是將每個月薪水的16.7%存下來。以月薪3萬元來計算，每個月要儲蓄5,010元（＝3萬元×16.7%），1年下來可以存到6萬120元（＝5,010元×12個月），等於是2.004個月（＝6萬120元÷3萬元）的薪水。

5.採用52111原則

52111原則是將50%的薪水用在生活消費，20%的薪水用在年度支出，10%的薪水用在自我成長，10%的薪水用在樂活消費，10%的薪水用在儲蓄理財。

以月薪3萬元來計算，每個月要儲蓄3,000元（＝3萬元×10%），1年下來可以存到3萬6,000元（＝3,000元×12個月），等於是1.2個月（＝3萬6,000元÷3萬元）的薪水。

如果你覺得每個月都要逼迫自己存下固定的金額很痛苦，也可以改採具有遊戲性質的「365存錢法」或是「52週存錢法」。

1.365存錢法

365存錢法是採用每天都比前一天多存1元的方式存錢，1年下來，可以存下6萬6,795元（＝（1元＋365元）×365天÷2），相當於2個多月（＝6萬6,795元÷3萬元）的薪水。

2.52週存錢法

52週存錢法是採用每週都比前一週多存10元的方式存錢，雖然1年下來只能存1萬3,780元（＝（10元＋520元）×52週÷2），但這是以每週多存10元來計算，假若改成每週多存50元，則1年後可以存下6萬8,900元（＝（50元＋2,600元）×52週÷2），也是相當於2個多月（＝6萬8,900元÷3萬元）的薪水。

▲333存錢法十年可以存到120萬，點圖放大。（圖／翻攝自Smart自學網）

看完了那麼多的存錢方式，無論是哪一種方法，1年下來最少都能存到1個多月的薪水，最多甚至可以存到4個月的薪水，算是很不錯。至於哪一種方式是最佳的存錢方式？

我認為，每一種方式都有其優缺點，只要找到最符合自己需求的方式，就是最佳的存錢之道。祝大家能夠利用這些存錢技巧，早日達到財富自由！

本文經授權轉自存錢懶人包》月薪3萬無痛存錢法大集合！每年多存4個月薪水