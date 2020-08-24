振興券刺激消費挹注！七月零售業營收3351億元「創史上新高」

▲經濟部統計處副處長黃偉傑。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（24）日發布今年七月零售業表現，營收達3351億元、年增2.5%，不僅終止連續五個月負成長，更創歷年同月新高；副處長黃偉傑分析指出，受惠於政府推動振興三倍券，有效刺激民眾出門消費，帶動零售業、餐館業7月營收創史上同期新高。

依據經濟部統計，7月批發業營業額為8,993億元，年減0.7%，其中汽機車批發業年減10.0%；餐飲業營業額為689億元，年減幅度縮小至0.7%，其中餐館業年增1.0%，終止連續5個月負成長。

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統計處副處長黃偉傑分析指出，受惠於政府推動振興三倍券，有效刺激民眾出門消費，推升綜合商品零售業年增7.2%；百貨公司由於人潮逐漸回流，加上搭配政府振興方案推出強力促銷活動，營收成長10.3%；超級市場及量販店因振興促銷活動帶動下，營收分別年增6.6%及8.1%；便利商店則因展店、鮮食及飲料業績成長，加上加碼振興經濟優惠活動，年增21.3%。

▲經濟部公佈109年7月批發、零售及餐飲業營業額統計。（圖／經濟部提供）

餐飲業表現方面，7月餐館業營收為582億元，年增1.0%，終止連續5個月負成長，並創歷年同月新高。主因國內疫情趨緩，且適逢暑假旅遊、聚餐旺季，再加上政府振興券上路所致，其中以一般聚餐為主要客源之業者轉呈正成長，以宴會為主之業者則減幅明顯縮小；飲料店業亦年增0.5%；外燴及團膳承包業則年減33.3%，主因各國持續邊境管制衝擊空廚營收所致。

批發業方面，汽機車批發業年減10.0%，主因部分進口車受國外原廠停工，影響新車供應，加上去年基期較高所致；建材及化學材料批發業受國外疫情衝擊，外銷力道仍呈疲弱，分別年減8.0%、8.7%。

展望後市，經濟部表示，零售業適逢車市進入民俗月前之銷售衝刺期，預期消費動能將持續增，餐飲業則受惠父親節及情人節聚餐商機，連日高溫推升消暑飲品需求，加上暑假國內旅遊熱潮及政府振興方案，有助營收成長動能延續。