台新金談彰銀案「感謝法院4次還公道」　向財部喊話：若政策改變願協商

▲台新金控總經理林維俊。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

對於彰銀案更一審判決，台新金控總經理林維俊今（24）日表示，面對國際經貿局勢變化，政府鼓勵新南向政策，金融業更需作為後盾，若政府擬籌組金融國家隊，整合彰銀與其他公股金融機構合併，台新金將樂觀其成並全力支持，呼籲財政部早日息訟止爭，並盡快提出合理的解決方案，「我們很樂意解決彰銀問題」。

台新金控總經理林維俊今天在法說會上指出，對於8月21日彰銀案高等法院更一審判決，財政部持有彰銀股份未出售前，且台新金控仍為彰銀最大股東，財政部應支持（包括但不限於不得妨礙）台新金控取得4席普通董事的契約關係存在，首先感謝法院4次還給台新金一個公道。

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第二，林維俊說，台新金控以國際公開標方式投入彰銀案，如今卻要對簿公堂，對台新金、政府、彰銀都是沉重的負擔，這與2005年政策制定後，財政部官員是否錯誤解讀原意，當時在監察院報告中寫得清清楚楚，關於前行政院副院長吳榮義、前財政部長林全的公文皆是公開資訊，財政部能否檢視當初政策制定目的，也許能不用對簿公堂。

第三，林維俊認為，這對台新金、彰銀及政府都是三輸的局面，沒有人是贏家，呼籲財政部早日息訟止爭，並盡快提出合理的解決方案，「我們很樂意解決彰銀問題」。

林維俊強調，面對現在的國際經貿局勢變化，政府鼓勵新南向政策，金融業更需作為後盾，若政府擬籌組金融國家隊，整合彰銀與其他公股金融機構合併，創造強而有力的競爭水平，「台新金樂觀其成，也會全力支持這個概念」。

至於雙重槓桿比部分，林維俊說明，台新金控這1、2年來整體獲利越來越好，以金控獲利挹注增資，慢慢讓所有數字往好的方向前進，強調財務體質相當穩健，部分數字偏離主要是投資部位裡有彰銀案，因此重申若財政部願意和解且提出合理的方案，當初配合政府政策進入彰銀，若政府希望退出，只要提出合理方案都願意積極協商，如果彰銀案透過協商方式解決，台新金財務指標將是所有金控最為強健的，現行也完全符合法規要求。