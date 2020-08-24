美國疫情破17萬人亡！　拜登批：都是川普「置之不理」所害

▲美國民主黨總統參選人拜登。（圖／路透）



文／中央社

美國共和黨全國代表大會前夕，民主黨總統候選人拜登今天偕競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）受訪表示，2019冠狀病毒疾病重創美國，都是川普「置之不理」所害。

民調持續落後拜登（Joe Biden）的川普因為對疫情回應不當而飽受批評，他不僅力倡提早解封、先前不太願意戴上口罩，甚至堅稱2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒將會「消失」。

拜登告訴美國廣播公司（ABC）：「我不把當前的危機怪到他頭上。」「我怪他置之不理，不思解決。」

美國目前有近570萬人感染，17萬7000人病逝。

隨著經濟因疫情相關的封城而崩壞，拜登再一次表示，要讓經濟重回正軌，唯有控制病毒。

他矢言注意針對疫情的科學建議，即使那代表著美國必須再一次封城。

拜登還批評說，儘管證據已經指出屏障是打破新冠肺炎傳染的最好方法之一，但仍有部分美國人以「自由」為由，到現在還是抗拒戴口罩。

他說，這是「我第一次聽到大家說，做某些愛國的事能夠救人，卻會影響他們的自由」。

►川普再嗆！若拜登勝選「中國擁有美國」 不排除美中經濟脫鉤

►川普「10月驚奇」可能拋中國牌！猛開台灣議題 留下不可逆的美中關係

►「平凡喬」的不平凡夢想 77歲拜登「3度」問鼎白宮…2020再逐總統大位