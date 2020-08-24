重現「波羅的海之路」　立陶宛串30公里人鏈挺白俄抗爭

▲白俄羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）。（圖／路透社）

實習記者高琳景／綜合報導

白俄羅斯官方9日宣布現任總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）獲得近8成的選票順利連任，由於民眾不相信選舉結果，直指盧卡申柯舞弊，引發境內示威潮，鄰國立陶宛數萬人於24日牽手串成人鏈，表達對白俄羅斯抗爭民眾的支持。

根據法新社報導，參與活動的民眾從立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）延伸到白俄羅斯邊境，形成一條全長30公里的人鏈，許多民眾揮舞白俄反對派紅白旗幟和立陶宛國旗，主辦單位估計高達5萬人參與這場活動，其他國家也紛紛舉行活動為白俄羅斯聲援。

1989年8月23日，立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞百萬人，牽手串起一條「橫跨3國的人鏈」，表達脫離蘇聯的渴望，這條「波羅的海之路」（Baltic Way）直至今日仍啟發世界各地追求自由的民眾。

對此立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）於推特發文表示，「30年前，立陶宛人、拉脫維亞人及愛沙尼亞人串成一條人鏈，波羅的海之路傳達了渴望自由的信息，今天白俄羅斯人向世界傳達了他們想要自由的訊息。」

根據路透社報導，盧卡申柯對手季哈諾夫斯卡亞（Svetlana Tikhanovskaya）在敗選後流亡至立陶宛，其中他的團隊表示「季哈諾夫斯卡亞本人因安全考量，並未參與此次活動。」