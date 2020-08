重現「波羅的海之路」　立陶宛串30公里人鏈挺白俄抗爭

▲白俄羅斯總統盧卡申柯(Alexander Lukashenko)。(圖/路透社)

實習記者高琳景/綜合報導

白俄羅斯官方9日宣布現任總統盧卡申柯(Alexander Lukashenko)獲得近8成的選票順利連任,由於民眾不相信選舉結果,直指盧卡申柯舞弊,引發境內示威潮,鄰國立陶宛數萬人於24日牽手串成人鏈,表達對白俄羅斯抗爭民眾的支持。

根據法新社報導,參與活動的民眾從立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)延伸到白俄羅斯邊境,形成一條全長30公里的人鏈,許多民眾揮舞白俄反對派紅白旗幟和立陶宛國旗,主辦單位估計高達5萬人參與這場活動,其他國家也紛紛舉行活動為白俄羅斯聲援。

1989年8月23日,立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞百萬人,牽手串起一條「橫跨3國的人鏈」,表達脫離蘇聯的渴望,這條「波羅的海之路」(Baltic Way)直至今日仍啟發世界各地追求自由的民眾。

對此立陶宛總統諾賽達(Gitanas Nauseda)於推特發文表示,「30年前,立陶宛人、拉脫維亞人及愛沙尼亞人串成一條人鏈,波羅的海之路傳達了渴望自由的信息,今天白俄羅斯人向世界傳達了他們想要自由的訊息。」

根據路透社報導,盧卡申柯對手季哈諾夫斯卡亞(Svetlana Tikhanovskaya)在敗選後流亡至立陶宛,其中他的團隊表示「季哈諾夫斯卡亞本人因安全考量,並未參與此次活動。」

Three decades ago, Lithuanians lined up in a human chain together with their Latvian and Estonian brothers. The Baltic Way sent the message of Freedom. Today Belarusians are sending their message to the world: they want to be free. pic.twitter.com/8bN6jNqbFP