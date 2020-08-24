散戶熱錢湧入股市　7月證券劃撥帳戶餘額創新高！

▲7月證券劃撥帳戶存款餘額創下歷史新高紀錄。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

央行今（24）日公布109年7月金融情況，證券劃撥帳戶存款餘額2兆4,941億元，創下歷史新高紀錄，央行指出，主要是7月股市表現佳，且民眾收到現金股利，也會把錢放在證券劃撥帳戶裡。

央行公布7月日平均貨幣總計數M1B、M2月增率分別為1.40%及0.82%，均較上月為高。M1B及M2年增率分別上升為10.30%及5.89%，分別寫下 2010 年 10 月、2015 年 12 月以來新高。

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央行表示，M2成長率增加主要是外資 7 月淨匯入 9.28 億美元，另外還有銀行對民間部門放款與投資增加所致；在M1B則是證券劃撥帳戶增加，以及現金股利暫時停泊所致。

央行指出，7 月外匯存款期底餘額 6.45 兆元，創歷史新高，年增率 12.94%，主要是因企業海外投資款和貨款匯回，個人資金匯回，另外有些銀行積極推高利外匯存款吸引客戶所致。

此外，7月證券劃撥餘額來到 2.49 兆元，月增1483億元，創下新高。央行指出，本國自然人 7月在集中市場交易占比達 62.5%，較上月增加 0.8%。



累計本年1至7月M1B及M2平均年增率分別為8.17%及4.72%。