南韓總理：新冠疫苗可望「年底前上市」！　血漿治療預計下周投入臨床2階

▲南韓防疫當局表示，新冠治療藥劑可望年內投入使用。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）嚴重疫情不容輕忽，防疫當局不斷警告，有可能在全國引起第二波大流行。南韓國務總理丁世均（정세균）今（24）日下午表示，至今年底前，新冠肺炎疫苗與治療藥劑可望在國內上市。

根據韓媒《京鄉日報》，丁世均24日下午出席國會預算結算特別委員會全體會議，在答覆共同民主黨籍的國會議員白惠蓮（백혜련）提問時表示，南韓國內研發新冠治療藥物的時程與其他國家相比並未落後。

丁世均表示，「在疫苗取得上，我們持續往2種途徑推進。一種是我們國內自體研發，另一種是取得一定數量的國外研發疫苗。」

丁世均透露，目前不僅有血漿治療劑，還有其他藥物持續研發中，「若疫苗在國際上已達可施打的階段，則必須是安全、可信賴的的疫苗。目前政府正制訂對策，等到疫苗在國際上研發成功、並被大量採用後，取得一定數量的疫苗。」

丁世均補充，「我國（南韓）有能夠生產新冠疫苗的企業，值得信賴，等到歐美完成疫苗研發，我國企業或藥廠就能接到大批生產訂單。若是如此，則我國便能優先取得一定數量的疫苗。」

▲首都圈疫情嚴峻，政府在廣告勸民眾，非必要勿前往其他市、道。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《News1》報導，南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬（정은경）24日在線上簡報會上表示，南韓國內所研發的血漿治療劑，預計下周起在6所醫療院所中投入二期臨床實驗，若被證實穩定、安全，則可投入大量生產。

據悉，截至24日0時為止（當地時間），南韓防疫當局24日上午10時共通報266例新增確診者，其中8例為海外感染，258例為境內感染。目前南韓共累計17665例確診、309例死亡。

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