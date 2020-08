解放軍核潛艦進入「海南島地下基地」！　罕見衛星影像曝光

▲美國影像公司「星球實驗室」(Planet Labs)日前在中國海南省拍攝到衛星圖片,解放軍一艘潛水艇穿過隧道,進入地下基地。(圖/翻攝Planet Lab)

記者吳美依/綜合外電報導

美國影像公司「星球實驗室」(Planet Labs)日前在中國海南省拍攝到一張衛星圖片,解放軍一艘潛水艇疑似穿過隧道,進入地下基地,罕見畫面在網路上流傳。前美國國防部官員、新加坡大學學者湯普森(Drew Thompson)說,商業衛星於正確時間出現在上空,而且沒有受到雲霧阻擋,成功捕捉畫面,是一件「很不尋常的事情」。

CNN等外媒根據衛星影像報導,一艘看似093型攻擊型核潛艦的潛水艇通過隧道,進入榆林基地(Yulin Naval Base)的地下停泊點。此消息與畫面最早是由《自由亞洲電台》(Radio Free Asia)在社群媒體上揭露。

核威脅倡議組織(Nuclear Threat Initiative)指出,093型攻擊型核潛艦有三種型號,可以裝備魚雷與巡弋飛彈,且是中國6艦隊的其中之一。榆林基地位於海南島南端,距離香港西南方大約470公里,是中國保護海軍資產的關鍵設施之一。

Yulin Naval Base, Hainan, #China is home to a large underground facility with covered tram from magazine to loading areas pic.twitter.com/cIv9MPC0cy

湯普森說,雖然這次畫面非常罕見,但北京實際上時常利用地下基地,用以隱藏大量軍事設備,從潛水艇到遙遠內陸的導彈系統都有可能,「中國人在建造地下設施方面擁有豐富經驗,這與他們的戰略文化相符」。

湯普森也提到,中國軍方認為國家海岸線非常容易受到攻擊,雖然這艘潛水艇出現在基地,並未傳遞出任何特別的訊息,但「最重要的是,他們擁有龐大且不斷成長的潛水艇艦隊,而且正在提升品質」。

美國海軍發言人莫姆森(Reann Mommsen)證實,軍方5月15日派遣一架P-8波賽頓(P-8 Poseidon)情報偵察機前往榆林基地附近,而類似任務今年至少執行一次。中國官方尚未針對這些照片發表評論。

美國印太司令部(USPACOM)聯合情報中心前任務總監舒斯特(Carl Schuster)指出,隧道遮掩了潛水艇的運行狀態與模式,使得潛在對手「無法確認中國軍事準備狀況、意圖與計畫的關鍵資訊」,美軍可能因「缺乏關於潛水艇備戰狀態、作戰應對時間與可用性的證據」而感到挫敗。

►蘭蔻「小黑瓶」快閃特賣!光速修復 一滴變嫩肌

A rare #satellite image of what appears to be a #Chinese Type 093 sub at the entrance of a not-so-secret, subterranean base at China's southern #Hainan island. Yulin Naval Base is home to subs of #China’s South Sea Fleet and provides convenient access to the South China Sea. pic.twitter.com/ONwqlXX5JK