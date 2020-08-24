解放軍核潛艦進入「海南島地下基地」！　罕見衛星影像曝光

▲美國影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）日前在中國海南省拍攝到衛星圖片，解放軍一艘潛水艇穿過隧道，進入地下基地。（圖／翻攝Planet Lab）

記者吳美依／綜合外電報導

美國影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）日前在中國海南省拍攝到一張衛星圖片，解放軍一艘潛水艇疑似穿過隧道，進入地下基地，罕見畫面在網路上流傳。前美國國防部官員、新加坡大學學者湯普森（Drew Thompson）說，商業衛星於正確時間出現在上空，而且沒有受到雲霧阻擋，成功捕捉畫面，是一件「很不尋常的事情」。

CNN等外媒根據衛星影像報導，一艘看似093型攻擊型核潛艦的潛水艇通過隧道，進入榆林基地（Yulin Naval Base）的地下停泊點。此消息與畫面最早是由《自由亞洲電台》（Radio Free Asia）在社群媒體上揭露。

核威脅倡議組織（Nuclear Threat Initiative）指出，093型攻擊型核潛艦有三種型號，可以裝備魚雷與巡弋飛彈，且是中國6艦隊的其中之一。榆林基地位於海南島南端，距離香港西南方大約470公里，是中國保護海軍資產的關鍵設施之一。

Yulin Naval Base, Hainan, #China is home to a large underground facility with covered tram from magazine to loading areas pic.twitter.com/cIv9MPC0cy — Sentinel (@StratSentinel) February 18, 2017

湯普森說，雖然這次畫面非常罕見，但北京實際上時常利用地下基地，用以隱藏大量軍事設備，從潛水艇到遙遠內陸的導彈系統都有可能，「中國人在建造地下設施方面擁有豐富經驗，這與他們的戰略文化相符」。

湯普森也提到，中國軍方認為國家海岸線非常容易受到攻擊，雖然這艘潛水艇出現在基地，並未傳遞出任何特別的訊息，但「最重要的是，他們擁有龐大且不斷成長的潛水艇艦隊，而且正在提升品質」。

美國海軍發言人莫姆森（Reann Mommsen）證實，軍方5月15日派遣一架P-8波賽頓（P-8 Poseidon）情報偵察機前往榆林基地附近，而類似任務今年至少執行一次。中國官方尚未針對這些照片發表評論。

美國印太司令部（USPACOM）聯合情報中心前任務總監舒斯特（Carl Schuster）指出，隧道遮掩了潛水艇的運行狀態與模式，使得潛在對手「無法確認中國軍事準備狀況、意圖與計畫的關鍵資訊」，美軍可能因「缺乏關於潛水艇備戰狀態、作戰應對時間與可用性的證據」而感到挫敗。

►蘭蔻「小黑瓶」快閃特賣！光速修復 一滴變嫩肌