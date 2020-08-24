台新金55億併購保德信人壽　總座林維俊：盡快向金管會送件

▲台新金控總經理林維俊。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台新金控今（24）日舉行今年第2季法人說明會，面對外界關注保德信人壽併購案，台新金控總經理林維俊表示，目前整理相關文件仍需6周時間，將會盡快向金管會送件，預估收購後，台新金收益將增加2%，總資產增加9%，同時也不排除考慮處分彰銀持股作為併購保德信人壽的資金，因此雙重槓桿比不會有所改變，強調會在符合法規下進行申請。

台新金控線上法說會由總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真、個人金融事業總處執行長周偉萱共6人共同主持。

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林維俊表示，上半年雖有疫情干擾，造成國際金融市場動盪，導致投資收益減少，但在淨利息收入及淨手續費收入穩定成長下，累計稅後淨利為71億元，年減13.4%，每股盈餘為0.57元。展望下半年，台灣在政府力推紓困振興及百業逐漸復甦下，企業放款及中小企業放款業務將有成長空間。

對於併購保德信人壽的相關進展方面，林維俊指出，台新金以55億元收購保德信人壽，同時也價格調整機制，以政府10年期公債殖利率為參考值，最高價格調整上限為30億元，因此價金介於55億元至85億元之間，預估在2年後進行結算。

併購後對台新金財務面影響，林維俊說明，保德信人壽去年總資產為1,819億元，淨值為90億2,100萬元，資本適足率來到302%，因此併購後台新金收益將增加2%，總資產增加9%，對於外界關注的雙重槓桿比，為達到併購壽險公司完成金控版圖目標，考慮處分彰銀持股作為併購保德信人壽的資金，在此前提下，雙重槓桿比不會有所改變，強調會在符合法規下進行申請。

林維俊也提到，目前仍需6周的時間將申請文件整理齊全，再送件給金管會審查，也會積極與銀行、保險局溝通，審核時間則視主管機關速度而定；至於未來經營策略調整計畫，則要進入後完能做詳細評估，但保德信人壽連續多年是正獲利的公司，若未來業務量擴大，將與保德信人壽經營團隊擬出適當計畫，因此需要一點時間。