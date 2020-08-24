7年中2次樂透！幸運夫妻才贏7千多萬退休金　如今又中3.8億元！

Raymond Lillington and his wife Gay are the 17.5 million dollar lottery winner-and get this ...it's his 2nd lotto win.

He won 3.2 million in 2013.

He is from Dingwall, NS pic.twitter.com/QxwmqN1l5i — ColleenJonescbc (@cbccolleenjones) August 19, 2020

記者李振慧／綜合報導

加拿大新斯科舍省一對夫妻7年前才中樂透加拿大元320萬元（約台幣7,146萬元），沒想到如今財神再度上門，不但再次中頭獎而且獎金更高，獲得加拿大元1,740萬元（約台幣3.8億元），超強好運讓他們領獎時直呼，「太不可思議了」。

來自新斯科舍省丁沃爾(Dingwall)的男子利林頓(Raymond Lillington)和妻子蓋伊(Gaye)，2013年購買6/49樂透贏得頭獎加拿大元320萬元，結果本月15日最新中獎結果出爐又中頭獎，贏得加拿大元1,740萬元，成為該省史上第二高樂透獎金得主。

70歲的利林頓領獎時表示，人生能贏得一次頭獎已經很驚人，沒想到自己還能再贏第二次，「我實在很不知所措，當下不斷重複檢查彩券，經過6、7次檢查後才終於確定這是真的」。蓋伊則表示，「我一開始還以為他在開玩笑，可是當我看到他的表情，就知道這是真的。」

利林頓7年前贏得獎金後便順利退休，獎金還幫助他們購買新房新車與四處旅行，如今新贏得的獎金則計畫用在5個孩子以及6個孫子身上，「我的每個家人以後都可以輕鬆一點了」，另外也計畫捐出一部分款項給慈善機構，希望能回饋自己的社區。

▼男子7年內中2次頭獎。（圖／示意圖／達志影像）

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