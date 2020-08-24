創2月新低！澳維多利亞「單日增116例」　仍宣布延長緊急狀態

▲ 澳洲維多利亞省省長安德魯斯在墨爾本出席記者會。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合報導

澳洲新冠肺炎5、6月爆發第二波疫情後，確診數不斷攀升。維多利亞省本周一（24日）終於稍有趨緩，新增感染116例、死亡15例，創下近兩個月以來新低。早在3月開始維省就發布緊急封城令，最近將於9月13日結束，省長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布延長緊急狀態，並且呼籲推動修法，希望能再延長12個月。並表示目前的防疫策略正在奏效，第二波疫情有望獲得控制。

據澳媒《ABC新聞》指出，澳洲人口數第二多的維多利亞省，越過每日新增數百人感染的疫情高峰。24日計入確診人數116例，創下自7月5日以來的最低增幅。另外新增15個死亡病例是80歲以上的年長者們，並且皆與養老院爆發感染有關。安德魯斯說，醫護人員感染情況已經穩定且正在下降，希望未來幾天能發布更多醫護人員感染者的詳細疫調結果，以利監控疫情。

聯邦政府首席護士麥克米蘭（Alison McMillan）表示，今天的數字「非常令人鼓舞」，但死亡人數下降的速度，卻落後確診病例兩到三週。因為沒有一個確切的標準去制定，何時可以解除限制，所以即使所有跡象顯示疫情趨緩，也不能對防疫掉以輕心，才能讓確診數持續降低至小於100。

曾單日破700確診的維多利亞省，自3月進入緊急狀態後疫情逐漸受到控制，目前封城預計持續到9月13日。安德魯斯說：「雖然我們都希望一切在9月13日前就結束，但事實並非如此。很顯然地，在那之後持續封城是必要的。」為了能讓維省的緊急狀態再延長一年，他也表示，政府「很快」會與各方會面，希望能在推動修法上獲得廣泛的支持。

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