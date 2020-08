記者張方瑀/綜合報導

《俄羅斯衛星通訊社》消息指出,一艘停泊在希臘伊拉克里歐(Heraklion)港口的「藍星地平線號」(Blue Star Horizon)郵輪發生爆炸,造成4人重傷,目前警消正在搶救。

據了解爆炸點為在引擎室,當時所有乘客都已下船,受傷者應為船艙人員。

