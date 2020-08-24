畢業就考銀行行員！他看「不限科系+薪水」心動了　網曝2好3壞：要能適應

▲銀行行員的徵才廣告頻頻出現在原PO的臉書上。（示意圖／達志影像）

記者曾筠淇／綜合報導

不少剛畢業的社會新鮮人每天都會狂看人力銀行的網站，希望能早日找到一份安穩的工作。一名網友近日就在臉書上頻頻看到「銀行行員」的徵才廣告，由於不限科系，且考上的話，幾乎可以說是含了根銀湯匙；因此他就發文詢問有沒有人能夠分享心得？如果畢業就考銀行行員是好選擇嗎？

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「畢業立馬上考銀行行員好嗎」為題發文，他最近上網時，發現臉書會不斷跳出銀行行員的推薦廣告，由於徵才條件不限科系，且考上的話，幾乎就是含了根銀湯匙，若不是自己的已經33歲了，真的有些心動；因此他就好奇，「有沒有人可以分享心得？」

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貼文一出，立刻引發熱議，不少網友紛紛留言回應，「太早安逸沒什麼發展性」、「壓力不小啦，銀行跟業務一樣，什麼都要推銷沒那麼輕鬆」、「銀行加班是常態」、「會登廣告的、徵人的，都不是好缺居多」、「就算出去繞一圈回來，那些職缺還是等著你」、「好缺是不會在廣告上的」、「要能適應」。

不過也有網友覺得可以試試看，「賺阿！22-33歲舅80萬（元）年薪緩漲到退休」、「公股不錯啊，隱形福利很多」、「本人在銀行工作，私銀業務薪水真的不錯，但是工時長到X北」。