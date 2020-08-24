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葡萄王菌絲體、益生菌專利　日、韓發明展奪得4項金獎

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▲葡萄王啟用龍潭生物科技研究院　明年營運規模可望攀升董事長曾盛麟。（圖／葡萄王提供）

▲葡萄王龍潭生物科技研究院。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（24）日宣布，面對新冠肺炎疫情所帶來嚴峻的考驗，依舊站穩腳步，以其堅強的研發能量，成功在「日本東京創新天才發明展」及「2020年韓國WiC世界發明競賽」奪得4項金獎的榮耀。

葡萄王表示，「日本東京創新天才發明展」共有來自俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、印尼、緬甸、日本等10多個國家，數百件作品競逐殊榮，葡萄王生技以兩件延緩老化作品參展，取得2金的好成績，並在全球老齡化趨勢最高的日本獲獎，足見台灣產業研發實力與延緩老化食品的高需求度。

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葡萄王指出，針對最常見的老年性重力障礙，葡萄王生技以發酵技術培養猴頭菇菌絲體後，從其萃取猴頭素A (Erinacine A)，其具有促進神經細胞分化，增生效果，能有效降低對低頻及中頻聲音的感受閾値(即聽得到聲音所需的最低分貝)，可預防或改善老年性聽力退化，以金牌獎得到大會肯定

葡萄王進一步指出，「延緩老化之新穎性益生菌-GKK2」，具抵抗胃酸及膽鹽溶解能力，使菌體能更穩定抵達腸道，更能吸附於人體腸道上，並能進一步增進前肢抓力及改善學習記憶的效果，因此獲得大會金牌榮耀。

「韓國WiC世界發明競賽」部份，葡萄王分享，這次是以「蟬花活性物質用於抑制及/或降低過敏反應之用途」及新穎益生菌「GKF3」二項專利，在數百件參賽作品中拿下大會2面金牌肯定。

葡萄王說明，研發團隊投入蟬花菌絲體研發迄今18年，以液態發酵及萃取專利技術，生產具特殊活性成分之蟬花菌絲體萃取物，目前已開發成皮膚保濕凝膠及膠囊劑型的口服保健食品，並登錄國際化妝品成分命名，未來也有機會往外敷跟寵物用途市場進軍，並在競賽奪下金牌。

葡萄王補充，益生菌株「GKF3」是由新竹販售的傳統醃製發酵高麗菜成功採集到新穎益生菌，經實驗證實在食用GKF3後，其腦中能大量提升逾200%的血清素與多巴胺，並在降低血液中發炎因子的效果十分顯著，因此拿下大會金牌獎肯定。

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