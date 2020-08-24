影／主力連買三天！達人：聯發科「可搶反彈、勿加碼」　台積電、大立光買點曝

記者林妤柔／綜合報導

台股上週四（20日）急殺，隔天再反彈上漲，讓投資人摸不著頭緒，外資、投信、自營商的操作也不同。籌碼達人李懿在節目《雲端最有錢》中認為，從數據面來看，聯發科可以找買點，但不要加碼，大立光則不建議買。他也分享聯發科、台積電、大立光的買賣點，當作投資人參考的方向之一。

許多股票的買賣點可以從布林通道分析，布林通道分為上軌、中軌、下軌，如果K線是由下向上，穿過下軌線，就是買進訊號；K線由下向上，穿越中間線，則該加碼買進；K線在中間線與上軌線間，是多頭市場（做多）。

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▲台積電若碰到布林下軌有機會再反彈。（圖／翻攝自雲端最有錢）

李懿認為，中軌是在盤整的地方，超過中軌、快到上軌代表可能是飆股，到下軌代表要跌。他表示，台積電是往上的布林軌道，若碰到下軌有機會再反彈、在中間震盪。

聯發科是月線下彎，上週跌到布林下軌爆大量，李懿認為，外資主力連買三天聯發科，在低檔時又爆大量，以籌碼面來說是搶反彈的好買點。但他表示，如果已經持有的人就不建議再加碼，因為現在籌碼滿凌亂的，回到月線則是好的賣點，大概是670、680元左右。

▲外資主力已買聯發科3天。（圖／翻攝自雲端最有錢）

基本上台積電是做長線的，現在台積電月線向上，如果跌到月線下面，像上週四大跌，碰到布林下軌，也是好的買點，只要碰到下軌就會反彈。

從籌碼面來看，不建議買大立光。李懿表示，現在籌碼是主力在賣、散戶在買、集保戶數增加；一般來說，主力買、散戶賣，表示籌碼在主力這邊，可以買，但大立光是反指標，表示越多人持有大立光，且又是月線下彎的狀況，這種線型對於一檔股票來說很不利，又貼著布林下軌，若未來利空消息出現，可能會再往下走。