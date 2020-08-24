　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

友達三大創新產品　獲頒2020顯示器元件產品技術獎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲友達8K電視面板、圓形顯示器與柔性Micro LED顯示器 獲2020顯示器元件產品技術獎。（圖／友達提供）

▲友達與錼創共同開發9.4吋柔性主動式Micro LED顯示器。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
友達（2409）今（24）日宣布榮獲三項2020顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Award 2020），包括獲得卓越技術獎的「全球首款最高解析度9.4吋柔性主動式Micro LED顯示器」，以及獲得傑出產品獎的「85吋 8K無邊框超高屏占比電視面板」與「大尺寸任意切割圓形顯示器」。

友達表示，憑藉深厚研發實力以及應用場域廣泛的創新產品，獲得評審肯定，而該獎項由經濟部工業局指導、台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）主辦，工業局智慧顯示產業推動計畫辦公室（CIPO）執行，藉此表揚在顯示技術領域有卓越表現的廠商。
 
友達指出，全球首款最高解析度9.4吋柔性主動式Micro LED顯示器是由友達與錼創科技共同開發，透過高速巨量移轉技術，將多達550多萬顆小於30um的Micro LED成功轉移至LTPS柔性背板上，達到同級尺寸全球最高228 PPI之超高畫素密度，呈現高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩。

友達進一步指出，全球首款最高解析度9.4吋柔性主動式Micro LED顯示器採用LTPS背板驅動技術，耐撓曲、易彎曲的特性，大幅提升產品設計自由度，可運用於穿戴、消費等場景，特別適合應用在車用儀表板與中控台，為智慧車載應用賦予新可能性。
 
友達說明，憑藉85吋8K無邊框超高屏占比電視面板獲得傑出產品獎，展現領先技術創新實力，透過全新設計將螢幕邊框縮小，黑色矩陣縮小到最小範圍，以趨近百分之百的全球最高屏占比，讓電視與牆面融為一體，打造彷彿邊框消失的無邊際螢幕。

請繼續往下閱讀...

友達補充，85吋8K無邊框超高屏占比電視面板具備8K（7680 x 4320）超高解析度與120Hz高刷新率，結合QD量子點廣色域及HDR超高動態範圍技術，呈現流暢細膩無殘影的高畫質動態影像，在後疫情時代宅經濟發酵之際，充分滿足頂級家電市場需求。
 
友達分享，另一項獲得傑出產品獎的大尺寸任意切割圓形顯示器，更突顯友達於大尺寸圓形顯示器製造的領導地位，為全球最大直徑達23.6吋圓形液晶顯示器，以大尺寸異型切割技術突破顯示器既有之方正框架，可依客戶需求提供圓形及長條型等客製化比例與尺寸。

友達強調，圓形顯示器具備商業/工規品質、廣視角、高亮度、高耐候特性，格外適用於戶外環境，例如雙面廣告招牌、公共資訊看板、裝置藝術、遊戲機台等多元應用，提升互動性與吸睛程度，為觀看者帶來嶄新視覺體驗，未來可望廣泛部署於智慧零售、交通、娛樂等應用市場。
 
此外，友達獲獎產品8月26日~27日將在國立交通大學交映樓的「2020跨域產業菁英論壇暨國際Micro LED產業高峰論壇」中展出，今年2020 Touch Taiwan由實體展改為線上舉行，友達也將藉此平台秀出全系列領先面板技術。

▲友達8K電視面板、圓形顯示器與柔性Micro LED顯示器 獲2020顯示器元件產品技術獎。（圖／友達提供）

▲友達將大尺寸圓形顯示器應用於雙面廣告招牌。（圖／友達提供）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／合利他命確定易主！武田製藥680億賣出
快訊／南投男持刀闖民宅！屋主遭捅心臟慘死　他50m外自傷命危
快訊／教育部宣布：即日起開放陸生申請來台就學
獨／孫安佐恐被關10年　校方發聲了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「辭職在家帶小孩！」她出社會月賺30K　碩班男友嗆：浪費時間

台新金55億併購保德信人壽　總座林維俊：盡快向金管會送件

新台幣收盤貶值0.5分　收在29.517元

花271元買飲料！他掏「1張三倍券+100元現金」遭拒　網全看傻：為何不找零

他嘆月薪5萬想買車買房「存很慢」　網揭暗黑內幕：這才是現實

葡萄王菌絲體、益生菌專利　日、韓發明展奪得4項金獎

看準電競、瘦身、毛孩商機！第一金投信推年輕新生活傘型基金

友達三大創新產品　獲頒2020顯示器元件產品技術獎

快訊／新冠病毒快篩技術大突破！台灣半導體結合生物晶片　檢測結果3分鐘出爐

快訊／淘寶台灣被判定陸資挨罰41萬！限期半年撤資或改正

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

「辭職在家帶小孩！」她出社會月賺30K　碩班男友嗆：浪費時間

台新金55億併購保德信人壽　總座林維俊：盡快向金管會送件

新台幣收盤貶值0.5分　收在29.517元

花271元買飲料！他掏「1張三倍券+100元現金」遭拒　網全看傻：為何不找零

他嘆月薪5萬想買車買房「存很慢」　網揭暗黑內幕：這才是現實

葡萄王菌絲體、益生菌專利　日、韓發明展奪得4項金獎

看準電競、瘦身、毛孩商機！第一金投信推年輕新生活傘型基金

友達三大創新產品　獲頒2020顯示器元件產品技術獎

快訊／新冠病毒快篩技術大突破！台灣半導體結合生物晶片　檢測結果3分鐘出爐

快訊／淘寶台灣被判定陸資挨罰41萬！限期半年撤資或改正

大稻埕煙火延到何時？黃珊珊：25日開會討論　「沒意外的話會是下周」

韓國WiC創新發明大賽　台灣奪16金11銀2銅排名世界第二

「辭職在家帶小孩！」她出社會月賺30K　碩班男友嗆：浪費時間

快訊／武田製藥近680億出售「合利他命」

台新金55億併購保德信人壽　總座林維俊：盡快向金管會送件

大胖橘看醫生「把頭塞進飼主臂彎」逃避現實：人家怕怕啊～

中職二軍／統一獅新洋投泰迪亮相　先發2.1局送4K

她現身婚禮「仙氣洋裝＋長裙擺」美翻全場！　身分曝光慘被罵爆

超暖父女讓出對號座！長輩猶豫...同伴0感恩催促　他目睹傻眼：很不值

賴清德批馬英九「製造恐慌」　侯友宜：中華民國不是大國應同心齊力

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

財經熱門新聞

快訊／淘寶台灣被判定陸資挨罰41萬！限期半年撤資或改正

熊貓買一送一！胖老爹炸雞腿一隻28元

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

投保要注意！　這5個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

只要選擇做這件事　勞退月領足足多15000元

新冠病毒快篩技術大突破！檢測結果3分鐘出爐

名師：台積電攻不過466就結束了

菸害防制法擬將送政院　影響市場3大重點

換匯教戰！銀行傳授4招鎖住最佳匯率

7-11營收為何贏過全家？網：去離島秒懂

政商齊聚！企業家出席「郝柏村追思會」現場

淘寶台灣若被判定為中資恐被禁　經濟部說明最新進度

大學生打工多為了錢　網推爆1職缺：輕鬆

更多熱門

相關新聞

面板市況回溫！友達恢復調薪計畫　群創加碼留才激勵獎金

面板市況回溫！友達恢復調薪計畫　群創加碼留才激勵獎金

面板雙虎友達（2409）、群創（3481）受惠產業市況回溫，第2季毛利率同步轉正，後續更可望轉虧為盈，連帶恢復調薪計畫、加碼激勵獎金，像是群創就有員工在PTT以「包子開獎」為題發文，透露自己領到10幾萬的額外獎金，還有6張股票，而友達則是有1~3%的調薪幅度。

友達旗下星耀能源太陽光電廠動工　預計2021年底完成台電併網

友達旗下星耀能源太陽光電廠動工　預計2021年底完成台電併網

友達秀高階醫療、宅經濟面板應用　Micro LED車用顯示器登場

友達秀高階醫療、宅經濟面板應用　Micro LED車用顯示器登場

友達第2季每股虧損0.31元　毛利率轉正為2.7%

友達第2季每股虧損0.31元　毛利率轉正為2.7%

搶攻頂級家用市場　友達推出「全球最高屏占比8K無邊框電視面板」

搶攻頂級家用市場　友達推出「全球最高屏占比8K無邊框電視面板」

關鍵字：

友達8K電視面板圓形顯示器柔性Micro LED顯示器顯示器元件產品技術獎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

熊熊正面照孕肚藏不住了！

南台灣最大汽車「殺肉場」曝光！這3款慘被盯上

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面