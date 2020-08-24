木頭娃娃「雙腳詭晃」越動越快！　金髮妹見「驚悚下半身」…嚇爛轉頭狂奔

▲木娃娃的腳自行晃動。（圖／翻攝自TikTok／hollyarmstrong20）

記者黃心瑀／綜合報導

外國女子霍莉（Holly Armstrong）日前在社群網站上，分享自己拍攝到的一個詭異影片，影片中可以發現她的鏡頭對向了一個衣櫃，櫃子上方則是坐著一隻木製娃娃，但這隻娃娃的雙腳卻突然在沒人移動的情況之下，自己開始晃動起來，看到這個場景的她在大喊幾聲「我的天啊！」之後，狂奔出房子。

綜合外媒報導，霍莉日前到一戶住家當家庭保母，事發當時整個住家內只有她一個人，影片中可以看到她將鏡頭對向一處櫥櫃內部，而上方則有一個穿著紅裙的木製娃娃坐著，但仔細一看，這隻木頭娃娃的雙腳竟然「自己在晃動」，隨著鏡頭的拉近，晃動速度也跟著變快。

木頭娃娃的雙腳一開始只是左右晃動，當霍莉在將近頭拉進後，可以看到腳的晃動方向變成前後，並且出現大幅度擺動，就好像有誰正在後方操控一樣，畫面十分詭異恐怖。只見霍莉喘著氣不斷說著「我的天啊！」隨後跑出了這間房間。

報導中指出，這段影片迅速在TikTok上受到關注，已經有超過1080次觀看數，霍莉在發布影片的幾天後表示，當下她只覺得一切都很毛骨悚然，事發之後她也馬上逃離現場，並且通知了這家人，這家人也說將會為這種情況進行調查。