快訊／新冠病毒快篩技術大突破！台灣半導體結合生物晶片　檢測結果3分鐘出爐

▲蔚華科技與矽基分子共同推出「新冠肺炎病毒（COVID-19）快速檢測晶片系統」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

半導體測試解決方案品牌「蔚華科技」（3055）與矽基分子24日共同宣布，即將推出「新冠肺炎病毒（COVID-19）快速檢測晶片系統」，以矽基開發的生物晶片，搭配蔚華科技客製檢測儀器，透過高靈敏度半導體晶片檢測技術，3分鐘即可判讀結果。

蔚華科技表示，該快篩系統針對感染初期或無症狀患者皆能提供準確的檢驗結果，即將與高雄榮總正式合作進行測試，預計於年底前完成驗證並量產上市，明年計畫再推出可同步篩檢流感與新冠病毒檢測套組，有助於流感與新冠肺炎檢測分類，可望成為台灣及全球醫療在新冠肺炎病毒的即時檢測上最重要的里程碑。

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蔚華科技董事長陳有諒透露，與矽基分子1年前就準備針對腸病毒、流感作測試，直到新冠肺炎疫情起來，矽基把所有資源都拿來應付最危險的病毒，全世界有這麼多感染病例，整個世界都在找解決的方法，疫苗是其中之一，但台灣生技業資源有限，能執行的方法即快速篩檢、隔離、治療，並往這方向前進。

「檢驗只要3分鐘！」陳有諒說，這款快篩系統運用全世界最快、也是唯一的技術，可以設點在機場、港口等國際邊際，是最好的solution，就猶如「最方便的得來速」，可以進行快速篩檢，「絕對不會輸給國外，因為台灣半導體技術太強了！」

陳有諒指出，台灣半導體有很多資源與能量，晶片可以回收，於是成本能降低，對世界而言，台灣相當有競爭力，能發揮長處，整個晶片的代工封裝測試、機台試作，加入所有技術，用半導體、生物科技結合的產物，就是這世界上最有競爭力的東西，「世界有需求，我們就一定能供應上，把這事情作得更好。」