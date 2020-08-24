快訊／淘寶台灣被判定陸資挨罰41萬！限期半年撤資或改正

▲淘寶台灣。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（24）日宣佈英商克雷達在台分公司，以「淘寶台灣」名義經營電商平臺，調查後認定，阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，違反陸資來臺投資相關規定，處新臺幣41萬元罰鍰，並限期於6個月內撤回投資或改正。

經濟部表示，以外資名義來台的陸資電商經營業務範圍也要從嚴認定。官員指出，陸資來台經營電商，雖屬正面表列項目，但淘寶台灣等業者改以外資來台，搶食國內「一般廣告業務」大餅，這並非現行開放陸資投資項目，因此從嚴認定。

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官員指出，阿里巴巴集團透過新加坡子公司持有英商克雷達28.77%股權，雖未逾陸資許可辦法之30%持股認定標準，但經調查發現，依法令或契約約定，阿里巴巴集團可操控英商克雷達之營運方針，認定對其具有控制能力。相關說明如下：

一、英商克雷達計有三名股東，分為A股及B股二類，阿里巴巴集團為B股唯一股東；董事會三席成員中，阿里巴巴集團亦擔任B股唯一一席董事。依據英商克雷達章程，股東會法定出席人數為至少兩名，其中應至少有一名持有A股之股東、一名持有B股之股東出席；董事會法定出席人數為兩名，其中應至少有一名A股代表董事、一名B股代表董事出席。也就是說，如果阿里巴巴集團不出席會議，則股東會、董事會將無法召開，實質上對於英商克雷達股東會或董事會之議案已具備否決之權利。

二、阿里巴巴集團授權「淘寶」商標、域名及平臺IT系統維護及技術支援服務予英商克雷達在台分公司，以供其經營「淘寶台灣」電商平臺，英商克雷達在台分公司並應每季支付權利金、技術服務費用予阿里巴巴集團；又「淘寶台灣」網路相關伺服器或交據器等設備，機櫃申租者為「淘寶香港股份有限公司」；顯見其營運高度仰賴阿里巴巴集團之「淘寶」商標、域名及平臺IT系統，欠缺獨立之經營權力與能力。

三、依「淘寶台灣」登入之頁面顯示，會員之註冊需同意「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」，而該「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」卻是連結至阿里巴巴集團之「淘寶全球平台服務協議及隱私權政策」，臺灣會員如同意上開隱私政策，可授權阿里巴巴集團使用用戶之個人資料、攝影機等權限，且會員交易資料回傳至位於中國的阿里巴巴集團伺服器中，可能有資安風險。

經濟部表示，阿里巴巴集團可藉此操控英商克雷達之營運方針，符合「大陸地區人民來臺投資許可辦法」所稱之「具有控制能力」，應依兩岸條例第73條第1項規定事前向本部申請許可，但該公司未依前述規定申請許可，本部爰依同條例第93條之1第1項處新臺幣41萬元罰鍰，並限期於6個月內撤回投資或改正。