三大名師推薦熱門潛力股！　IC設計、健身器材、Wi-Fi 6概念股...6檔報你知

▲三大名師推薦本週熱門潛力股。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

美股上周五全數收漲，激勵台股今 (24) 日早盤走揚，一度衝破 12700 點關卡，但隨後遭遇上檔反壓，5 日線得而復失。此刻的台股，應該如何選股操作，也成為投資人關切大事，因此，《ETtoday新聞雲》邀請到三大名師推薦本週熱門潛力股，替投資人挖掘投資標的。

胡毓棠分析師推薦

請繼續往下閱讀...

力山(1515)

受惠大客戶Peloton健身事業逐漸成長帶動下，飛輪機拉貨力道強勁，力山的7月營收10.83億元YoY+63%創下歷史新高，研判新冠肺炎疫情影響下，歐美地區人士更傾向居家健身，因此相關產品需求H2更是看好，力山技術面均線型態有多方轉強的跡象，研判有機會挑戰前高93.3元。

宏致(3605)

營運結構調整後，今年見到轉骨成效，第二季EPS1.08元由虧轉盈，由於第二季有筆電急單效應，加上高毛利率的5G網通、汽車市場佈局逐漸開花結果，營運成長可期。技術面突破轉強架構型態確認，有機會沿著五日均線走高。

林睿閎分析師推薦

驊訊(6237)

音效晶片廠驊訊以自家演算法獨立開發出Xear技術，主要出貨的產品在於電競耳麥(已經切入大廠供應鏈)、並且也是微星、曜越的供應商，從驊訊的營收來看，從4月營收4000萬→5月的5000萬→6月的6000萬→7月的7000萬，可以看到公司受惠遠距需求，因而營收級距跳增，預期八月份，驊訊的營收也有機會突破8000萬，甚至整個Q3都維持在高檔。

廣積(8050)

廣積歐美及日本專案訂單出貨、裝機測試進度全數遞延，因此上半年的營收出現弱勢，但去年敲定的網安設備、網通邊緣閘道器、換電站等專案大單將陸續量產出貨，因此第四季「會很忙」，看好下半年營運可望先蹲後跳，再加上董事會發行第五次的CB可轉換債，擴充新產能斥資6.8億元來因應美、日系客戶的大單以及廣積手上有將近13,000張的廣錠，因此三個題材有望在下半年同時發酵。

摩爾投顧郭哲榮投資長推薦

啟碁(6285)

啟碁主要從事通訊產品的研發設計與製造，在5G發展及Wi-Fi 6發展下，營收逐季成長，且隨著新廠稼動率提高，毛利率也持續上升，第二季EPS為1.03元，季增60%。另外，技術面上，今天一根帶量長紅K突破約2個月的整理，投信包含今天已經是連六買，後勢不可限量。

義隆(2458)

義隆為觸控IC大廠，今年受惠居家辦公及遠距教學需求增加，業績一路噴發，第二季單季EPS大賺3.15元，7月營收也持續飆高，年增率高達83%。此外，上周四台股大跌時，義隆不僅相對抗跌，還收了長下影線，顯示低檔支撐非常強勁，近日投信及外資也站在買方，可望整理後，再度挑戰前高。

本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。