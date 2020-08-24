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超市怪男亂給「病毒擁抱」　他莫名被抱得知：現在你也染疫了！

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▲▼擁抱,抱人,抱抱。（圖／達志影像／示意圖）

▲男逛超市時莫名被抱，還被告知自己可能感染病毒。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州近來出現一名怪男，他在超市內四處擁抱陌生顧客，擁抱完後還告訴對方，「現在你也染感新冠肺炎了」接著便大笑離開，恐怖行徑引發民眾恐慌，警方日前公布男子照片，希望能盡速將他繩之以法。

麻州春田市(Springfield)警方表示，事件15日晚間7時10分發生在當地一間沃爾瑪超市(Walmart)，一名身分不明的男子突然在超市內連續擁抱多名顧客，然後再威脅對方已經感染新冠肺炎。

一名罹癌的受害者表示，這名男子當時突然靠近，把他手中的物品拿走後給了一個擁抱，然後告訴他，「只是想給你一個病毒擁抱，現在你也感染新冠肺炎了」，他之前從未見過這名男子，並且目睹對方之後也抱了很多人。警方表示，將以襲擊和恐嚇等罪名對肇事男子起訴，希望民眾能幫忙提供相關資訊。

The Springfield Police Detective Bureau is seeking your help to identify this individual from an incident at the Walmart...

Springfield Police Department 發佈於 2020年8月21日 星期五

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