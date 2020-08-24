台指期上漲53點　分析師：摩台指結算前都較為保守





▲台指期8月24日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（24）日上漲17點，來到12568點，隨後雖一度出現拉回翻黑，不過接下來跌幅也立刻收斂，反攻衝破12650整數關卡，盤中就在12600附近震盪，終場以12604點作收，上漲53點，與現貨相較，逆價差43.13點。

展望後市，群益期貨分析師容逸燊分析，上周五在台積電與聯發科的帶動下就出現明顯反彈，但是在今天聯發科就跌了3%回到上周五的開盤價，可見這一波對華為的供應鏈確實有影響，因此，上周四的長黑K高點，約落在12750點左右的這個高點還沒越過之前，且目前已經靠近月底摩台指結算，更以保守為主要。

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容逸燊表示，今天在大盤方面的漲跌大概都是一半一半，今天的反彈格局都不是原本相對比較高檔的電子股；目前來看下檔支撐約落在12300點附近，若是這個下檔支撐又被跌破，那對於9月份的台指期修正的幅度就會加大，甚至會進入空窗期。

容逸燊說，主要是因為iPhone新機發表日期都尚未公布，消息還沒出來之前對整個蘋概股來說，它的後續題材與動能就比較不足，再加上蘋果的股票即將進行分割，雖然分割會吸引更多的買盤，但是對於整體股價在分割之前就已經漲多了，若是說分割過後還要持續往上漲的話，恐怕就要等到新機發表前才會有機會。因此，近期最有可能的走勢就是在12750-12300間震盪整理。