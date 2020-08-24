萬海少東陳致遠再出新專輯　找她合唱《梁山伯與茱麗葉》

▲今年58歲的陳致遠，是萬海陳家第三代，平常征戰商場，私底下的他其實擁有一副好歌喉，近期他還開始籌備自己的第二套專輯，準備找卓文萱合唱《梁山伯與茱麗葉》。

圖文／鏡週刊

陳致遠平常征戰商場，富有溫柔且磁性嗓音的他，還是一位歌手，因為從小愛唱歌，陳致遠家中不僅有高級的卡拉OK伴唱機，還有一個專門替他伴奏的樂團，他也不吝嗇展露好歌喉，過去總會在自己相關事業的尾牙上高歌幾曲，甚至分別在2011、2014年登上國家最高音樂殿堂，成為首次受邀在國家音樂廳演出的企業家。

為了替自己留下紀念，2010年夏天，陳致遠還花了近6年時間做出一套4張CD專輯，找來好友黃國倫擔任唱片製作人，一開始設定為雙CD，挑了20多首自己最喜愛的歌，採行有時間才輕鬆錄的方式，後來又陸續加入許多遺珠，「最後歌單比原來多一倍以上！」陳致遠笑著說。

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原本不打算出第二套專輯的陳致遠，「說著說著，想做就做第二套了，所以去年我開始籌備，這次準備出3張CD，估計2021年底、2020年初完成。」陳致遠說，第二套專輯的曲目都是他精挑細選，會有一些跟心境變化有關的歌曲，曲目在演唱上也會比較困難。

「新專輯我要挑戰沒唱過的歌、挑戰沒唱過的方式，總之就是挑戰難唱的，像是女歌男唱、獨唱變對唱，還會找林昭亮等音樂家一起合作，甚至會挑戰流行歌曲，這次我就挑了曹格的《梁山伯與茱麗葉》，準備找卓文萱合唱。」談起新專輯，陳致遠的眼睛都亮起來。

陳致遠笑稱：「音樂這個東西要有熱情，說有天分我不敢講，可是我音感還不差，也許是受我母親的影響也不一定。」其實陳致遠不只外表像母親，他的母親張婉韻畢業於日本武藏野音樂大學，或許遺傳媽媽的基因，陳致遠才會那麼熱愛音樂。

「小時候我媽媽曾經想教我彈鋼琴，當時我還小、不想學，還把琴譜偷偷藏起來，她就很失望地說不教了，現在回想起來，沒有學樂器是我最後悔的事，但我還是很喜歡音樂，目前只要把歌練好就好。」



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