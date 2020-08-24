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工研院攜手明泰布建5G專網　再榮獲全球小型基地台論壇獎

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▲工研院攜手明泰科技布建5G專網　再榮獲全球小型基地台論壇獎。（圖／工研院提供）

▲工研院攜手明泰科技布建小基站網路智能規劃與管理技術。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（24）日宣布，研發的「小基站網路智能規劃與管理技術 (Athena SON – RAN Planning & Optimization Service)」獲得全球行動通訊產業的年度大獎-小型基地台全球論壇(Small Cell Forum ,SCF)評審團特別獎 ( Judges’Choice of the SCF Awards 2020)榮譽。

工研院表示，這是第二次獲得評審團特別獎，獲獎關鍵是透過AI人工智慧在小基站網路布建與優化提供最佳配置解決方案，協助網通設備商、系統整合商在專網場域建置時，如小基站布建的數量、位置與射頻等有最佳化配置建議方案，並能自動優化專網場域的訊號覆蓋，並與明泰科技合作。

請繼續往下閱讀...

工研院指出，小型基地台全球論壇(Small Cell Forum ,SCF)是推動小基站應用的國際組織，每年評選對全球小型基地台產業有技術創新突破、產業推廣等各相關領域貢獻者，頒發小型基地台論壇獎（SCF Awards），其中包含商業化布建獎、小基站創新獎，及評審團特別獎等獎項。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，5G技術在今年已開始進入商業應用，今年SCF Awards 2020參賽者人數創新高，競爭相當激烈，工研院的「小基站網路智能規劃與管理技術產品」能脫穎而出，相當不容易，顯見臺灣的小基站智能化技術已與國際並駕齊驅。

闕志克指出，工研院目前已拓展到協助網通廠商、專網系統整合廠商進行精準網路布建，讓國內智慧醫療、智慧製造、智慧交通、智慧商務等5G專網應用能更順利落地，實現5G專網精準規劃與智慧優化的應用情境，減少專網在布建、維運時期的人力與時間成本。

明泰科技總經理林裕欽表示，繼2018年與工研院合作在SCF Awards首次得獎後，今年再與工研院獲獎感到與有榮焉，明泰科技在小型基地台（small cell）的研發從3G時代便已開始，累積相當多的經驗，尤其在小型基站L1 PHY (Port Physical Layer)、天線束波成形(Beamforming)關鍵技術的開發與高速訊號整合的處理能力上，更展現出核心競爭力。

林裕欽指出，其中在傳輸容量、涵蓋範圍及效率上滿足5G高傳輸速度、高容量的目標，明泰積極響應政府5G政策與工研院長期以來在許多專案場域上都有密切合作，近期包含公共事業電力物聯網、 三軍總醫院智慧醫療、智慧展演等5G試驗場域。

工研院說明，傳統小基站網路的布建與維運，需要有經驗的工程師進行規劃、優化、監控與維護，耗費許多時間與營運成本，例如為符合用戶需求的訊號覆蓋、效能目標，在專網建置初期，得多次場勘、沙盤推演、模擬才有初步規劃，架設基站後，又需針對環境訊號量測及基站參數配置優化調教，取得最佳的配置組合，若用戶端需求改變就得從頭再來。

工研院強調，開發的「小基站網路智能規劃與管理技術」能讓一般企業專網場域的布建規劃時間，從數天或數周縮短至幾小時內即可找出最佳的網路規劃建議，可快速反應並彈性調教小基站網路配置，更貼近用戶使用需求。

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