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藥用酒精原料關稅減半為10%　再延3個月

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▲酒精可分為藥用酒精、醫療器械消毒用酒精、食用酒精、防疫酒精、工業酒精，民眾如果不清楚酒精的分類或使用的區分，可到藥局請教藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應新冠肺炎疫情，國內對於酒精仍有相當高的需求。（圖／記者林悅翻攝，示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署上次延長藥用酒精原料進口關稅從20%調降到10%，原本預計到8月26日到期，不過關務署跨部會溝通後，認為國內還是有酒精的需求，所以再向行政院提出延長到11月26日止，再延3個月，為第二度延長關稅減半，近日將等行政院核定。

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊，國內口罩、酒精的需求量大增，關務署2月27日宣布調整口罩與藥用酒精的關稅，當時口罩的關稅從7.5%調整為免關稅、而酒精原料的關稅為也從20%調降到10%。

請繼續往下閱讀...

到了5月26日因為口罩的日產量已經大幅的提升，國內供給足夠滿足國內民眾的需求，所以口罩進口的關稅恢復；但是酒精原物料當時仍持續上漲，國內仍有相關的需求，所以當時關務署宣布再延三個月至8月26日止。

而眼見8月26日也即將到期，台灣仍繼續發生零星個案，關務署也跨部會包含衛福部、經濟部等溝通，衛福部認為國內防疫酒精的需求仍然存在，所以關務署決定再延三個月到11月26日止，也是酒精第二度延長減半關稅。

關務署表示，依據關稅法71條規定為應付國內或國際經濟之特殊情況，並調節物資供應及產業合理經營，對進口貨物應徵之關稅或適用之關稅配額，得在海關進口稅則規定的稅率或數量50%以內予以增減。

該法規也規定實際增減的幅度及開始與停止日期，由財政部會商有關機關擬訂，報請行政院核定，所以關務署已經報請行政院，預計近日就會核定。至於11月26日到期時，關務署表示，將會再視當時情形決定是否再延長或者準備恢復原稅率。

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