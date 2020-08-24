快訊／菲律賓南部「中午連2爆」至少6死！　最新現場影片曝光

▲菲律賓南部24日稍早發生連環爆炸事件 。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷、張方瑀／綜合報導

菲律賓南部24日發生連環爆炸事件，當地上午11時53分及下午1時左右各發生一次爆炸，現場有多名傷者被緊急轉移，至少造成6人死亡。

CNN菲律賓報導，爆炸事件地點位在民答那峨穆斯林自治區蘇祿省（Sulu）首府霍洛（Jolo），第1起爆炸地點在一間食品商店內部，第2次爆炸地點位在當地教堂周邊地區，已知4名士兵和2名平民身亡。霍洛市長Kerkhar Tan稍早已證實，該市發生2次爆炸事件，現場有人被炸死。

菲律賓紅十字會主席、參議員高登（Richard Gordon）稱，首起爆炸是由一輛裝載簡易爆炸裝置的摩托車所引起，當時摩托車旁邊正停靠著一輛軍用卡車，而第2次爆炸地點位在霍洛市辦公室後方，紅十字會已與當地政府單位合作，預先安排可供使用的血液供應。

菲律賓警察總長甘波亞（Archie Gamboa）已調派警力維護現場安全秩序，並加緊腳步進行調查。聲明稿指出，「現階段確切傷亡人數仍未確定，相關調查正在進行當中，以便確認爆炸事件背後的作案人身分。」

軍方尚未確認引發爆炸事件的裝置種類。菲律賓海岸警衛隊現針對民答那峨西南部發布紅色警戒，範圍包括蘇祿省（Sulu）、塔威塔威省（Tawi-Tawi）、巴西蘭省（Basilan）及三寶顏（Zamboanga）。