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【黃寶慧】慧眼看天下／川普狂打台灣牌「只差承認主權」！？ 美軍艦靠港？施孝瑋：可能性微乎其微

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新聞節目中心／綜合報導

美國近期挺台動作不斷，不只派出衛生部長艾薩率團訪台，更持續對台軍售。目前傳出最新的項目還包含66架F-16V戰機。紐約時報17日就針對當前的美中關係進行分析，文中指出未來台美貿易協定談判，是否會協商成功還有待觀察，但美國友台官員正試圖提升台灣的地位，甚至「只差承認台灣主權」！難道美國真的有機會向台灣派出軍艦靠港？而這是否會讓台海再次陷入危機？

軍情與航空網站主編施孝瑋在《慧眼看天下》節目中表示，美國軍艦靠港台灣的可能性微乎其微。因為派遣軍艦靠港，和美國官員專機來台意義大不相同。過去美國官員，包括近期訪台的衛生部長艾薩，來台時所搭乘的專機皆屬於軍用民航機，並不具備戰鬥能力。雖然仍會挑動北京的敏感神經，但大陸也睜一隻眼閉一隻眼，勉強放行。但若是美國軍艦要靠港進行補給，就會觸碰到北京和華府的建交公報中「美國不能來台駐軍」的重要原則，越過紅線。事實上我們可以看到，美國這幾個月的挺台行動都非常巧妙。雖然逼近紅線但卻不會「越線」。在某種程度上，也是考驗北京的耐心和容忍力。

而隨川普加大力道打「台灣牌」，這兩周台海情勢也急遽升溫。18日一艘伯克級飛彈驅逐艦馬斯廷號通過台灣海峽，並首度航行在海峽中線以西，挑釁意味明顯。大陸解放軍也隨即派出飛彈驅逐艦南京艦尾隨監控。此外，美國空軍的B-1B轟炸機也被追蹤到進入大陸東海上空的防空識別區。對於美軍近期在大陸周遭軍事動作頻頻軍情與航空網站主編施孝瑋分析，這是大國之間藉由「肢體語言」在溝通，美國藉由戰機越線釋放政治訊息。他表示，此次B-1B轟炸機飛行的航線圖就很有深意。用台語來講就是「摸蛤蠣兼洗褲」一兼兩顧。不只能夠沿著備降機場周遭的安全航線飛行，更因為B-1B轟炸機的強大火力，在航線以西的1000公里，全部在打擊範圍內。威懾大陸的意味明顯。而北京方面看到航線圖，也能馬上知道美國想傳達的意思。

但大陸也不是省油的燈。面對美國在台海週邊軍事動作不斷，解放軍駐港部隊先在16日上傳在南海軍演實彈射擊、試射魚雷的畫面。緊接著19日，央視報導也公開解放軍在東海演習的畫面。報導稱解放軍「展開環島大演習、在台灣島上空演習也不是沒有可能。」強調武統一旦觸發「首戰即終戰」。話說的狠絕，但同一時間，環球時報卻發布評論，要美國、台灣和大陸都恪守不開第一槍的原則。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，這是對內、對外有所不同。南華早報英文版和環球時報對外強調不開第一槍，但央視對內的「大內宣」，卻必須表現出解放軍兇猛、強悍的一面。軍情與航空網站主編施孝瑋則分析，環球時報的報導反映了大陸目前不希望「擦槍走火」。因為大陸現在內有疫情、水患，外有美中貿易戰，要在「穩」中渡過危機。「穩」才是目前大陸的最高指導原則。

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▲▼ 川普狂打台灣牌「只差承認主權」！？美軍艦靠港？施孝瑋：可能性微乎其微 （圖／記者唐郁荃攝）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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