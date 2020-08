伊朗驚曝：核電廠遭「蓄意破壞」釀大火！　國際原子能總署將訪德黑蘭

▲伊朗納坦茲(Natanz)核電廠7月發生火災事故,拖慢高級鈾濃縮離心機的開發進度。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

伊朗伊斯法罕省(Isfahan)納坦茲(Natanz)的核電廠於7月2日凌晨發生事故,影響高級鈾濃縮離心機的開發進度。該國原子能組織發言人卡馬萬迪(Behrouz Kamalvandi)於23日宣布,這次意外是因「蓄意破壞」引發火災導致。另外,國際原子能總署(IAEA)總幹事將出訪德黑蘭,要求調查核武開發事宜。

綜合BBC、《路透社》報導,卡馬萬迪向官媒《阿姆蘭新聞電視網》(al-Alam)表示,「納坦茲核設施的爆炸是蓄意破壞行動的結果,安全當局將在合適時間公布爆炸原因」。但是,他並未透露官方認為誰是幕後主使。

納坦茲核電廠7月發生事故時,卡馬萬迪就曾提到,必須使用更先進的設備替換受損建物,而大火可能延緩高級鈾濃縮離心機的開發。伊朗最高安全機構當時就已確認起火原因,但稱要稍晚才會公布詳細內容。

A satellite image taken by Iran International's request shows the location of the #explosion in #Natanz nuclear site in Iran. The image compared to another image from before the incident shows the severity and the power of the explosion. pic.twitter.com/fNaH0NC1z4