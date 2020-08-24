伊朗驚曝：核電廠遭「蓄意破壞」釀大火！　國際原子能總署將訪德黑蘭

▲伊朗納坦茲（Natanz）核電廠7月發生火災事故，拖慢高級鈾濃縮離心機的開發進度。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

伊朗伊斯法罕省（Isfahan）納坦茲（Natanz）的核電廠於7月2日凌晨發生事故，影響高級鈾濃縮離心機的開發進度。該國原子能組織發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）於23日宣布，這次意外是因「蓄意破壞」引發火災導致。另外，國際原子能總署（IAEA）總幹事將出訪德黑蘭，要求調查核武開發事宜。

綜合BBC、《路透社》報導，卡馬萬迪向官媒《阿姆蘭新聞電視網》（al-Alam）表示，「納坦茲核設施的爆炸是蓄意破壞行動的結果，安全當局將在合適時間公布爆炸原因」。但是，他並未透露官方認為誰是幕後主使。

納坦茲核電廠7月發生事故時，卡馬萬迪就曾提到，必須使用更先進的設備替換受損建物，而大火可能延緩高級鈾濃縮離心機的開發。伊朗最高安全機構當時就已確認起火原因，但稱要稍晚才會公布詳細內容。

A satellite image taken by Iran International's request shows the location of the #explosion in #Natanz nuclear site in Iran. The image compared to another image from before the incident shows the severity and the power of the explosion. pic.twitter.com/fNaH0NC1z4 — Iran International English (@IranIntl_En) July 5, 2020

伊朗部分官員一開始認為，事故可能起因於網路破壞，揚言將對任何發動攻擊的國家採取報復。官媒《伊通社》（IRNA）一篇7月的報導也提及以色列、美國等敵對國家進行破壞活動的可能性，但文中沒有直接指控任何一方。

國際原子能總署懷疑，伊朗在2000年左右曾在2處原子能場所進行核武開發相關活動。總幹事格羅西（Rafael Grossi）於22日表示，他將於24日首度訪問伊朗，施壓當局批准查核人員進入上述場所。

但是，伊朗堅稱核武計畫沒有涉及軍事用途。卡馬萬迪說，「伊朗不反對進入核設施，但國際原子能總署的問題與指控應該要根據嚴肅的證據與文件」。

另據伊朗官媒23日報導，格羅西出訪，與美國在聯合國安理會上呼籲針對德黑蘭重新實施國際制裁一事無關。

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