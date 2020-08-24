台灣人對社企認知首破3成創新高　逾半數民眾願多花代價支持

▲星展銀行（台灣）與台經院等單位共同發布「2020社會創新大調查」，結果顯示有33.6%的受訪民眾曾聽過「社會企業」。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行（台灣）與台灣經濟研究院等單位今（24）日共同發布「2020社會創新大調查」，結果顯示有33.6%的受訪民眾曾聽過「社會企業」，創下歷史新高，且30歲以下的年輕世代對社會企業認同度越高，占比近9成；調查也指出，逾半數民眾願意以較高的價格購買社企產品與服務。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，今年台灣疫情相對緩和，但仍有社會企業、獨家老人等受到影響，集團近期捐助2,500萬元購買社會企業物資，分裝成5萬份食物袋送到全台各地的弱勢族群，對星展來說，「社企存在是一面鏡子」，讓大家更願意投入。

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林鑫川更創作了一首詩表達對ESG（企業社會責任）的重視，「社企們好夥伴，人生道路不一樣，星展銀是星光，照到哪裡，哪裡亮，朋友們一起來，頭家一起來作伴，接地氣接國際，發揮台灣正能量」。

「 2020社會創新大調查」結果指出，有33.6%的受訪民眾曾聽過「 社會企業」，不僅較2019年的30.6%提升3個百分點，也是從2015年展開調查以來首度突破三分之一；另有77%的民眾表示支持社會企業的經營理念，且年紀越輕的族群對社會企業的認同度越高，其中未滿30歲的年輕族群對社會企業的認同度更高達89.6%。

儘管社會企業的產品與服務定價往往高於市面同類型商品，但調查也顯示，有52.1%受訪者願意以較高的價格購買社企產品與服務，其中有37.7%的民眾表示未來半年內可能實際購買。

不過，63.2%的民眾願意推薦親友購買社企的產品與服務，則較前一年度的64.8%微幅下滑。台經院對此分析，雖然這樣的差距幅度並不明顯，但值得社會企業警惕，仍應當盡力提升自身產品與服務價值，才能讓消費者有感，進而達到永續經營的目標。

這次調查也訪問全台社會創新組織營運現況，在297家受訪社創組織中，27.9%表示營運有獲利，而在面臨的挑戰方面，資金管道（27.9%）、行銷網絡（26.9%） 以及消費市場（20.5%）最讓社會創新組織擔憂；調查也發現，社會創新組織最需要行銷業務、經營管理與研發品管相關人才。