　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

台灣人對社企認知首破3成創新高　逾半數民眾願多花代價支持

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼星展銀行（台灣）與台經院等單位共同發布「2020社會創新大調查」，結果顯示有33.6%的受訪民眾曾聽過「社會企業」。（圖／記者紀佳妘攝）

▲星展銀行（台灣）與台經院等單位共同發布「2020社會創新大調查」，結果顯示有33.6%的受訪民眾曾聽過「社會企業」。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行（台灣）與台灣經濟研究院等單位今（24）日共同發布「2020社會創新大調查」，結果顯示有33.6%的受訪民眾曾聽過「社會企業」，創下歷史新高，且30歲以下的年輕世代對社會企業認同度越高，占比近9成；調查也指出，逾半數民眾願意以較高的價格購買社企產品與服務。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，今年台灣疫情相對緩和，但仍有社會企業、獨家老人等受到影響，集團近期捐助2,500萬元購買社會企業物資，分裝成5萬份食物袋送到全台各地的弱勢族群，對星展來說，「社企存在是一面鏡子」，讓大家更願意投入。

請繼續往下閱讀...

林鑫川更創作了一首詩表達對ESG（企業社會責任）的重視，「社企們好夥伴，人生道路不一樣，星展銀是星光，照到哪裡，哪裡亮，朋友們一起來，頭家一起來作伴，接地氣接國際，發揮台灣正能量」。

「 2020社會創新大調查」結果指出，有33.6%的受訪民眾曾聽過「 社會企業」，不僅較2019年的30.6%提升3個百分點，也是從2015年展開調查以來首度突破三分之一；另有77%的民眾表示支持社會企業的經營理念，且年紀越輕的族群對社會企業的認同度越高，其中未滿30歲的年輕族群對社會企業的認同度更高達89.6%。

儘管社會企業的產品與服務定價往往高於市面同類型商品，但調查也顯示，有52.1%受訪者願意以較高的價格購買社企產品與服務，其中有37.7%的民眾表示未來半年內可能實際購買。

不過，63.2%的民眾願意推薦親友購買社企的產品與服務，則較前一年度的64.8%微幅下滑。台經院對此分析，雖然這樣的差距幅度並不明顯，但值得社會企業警惕，仍應當盡力提升自身產品與服務價值，才能讓消費者有感，進而達到永續經營的目標。

這次調查也訪問全台社會創新組織營運現況，在297家受訪社創組織中，27.9%表示營運有獲利，而在面臨的挑戰方面，資金管道（27.9%）、行銷網絡（26.9%） 以及消費市場（20.5%）最讓社會創新組織擔憂；調查也發現，社會創新組織最需要行銷業務、經營管理與研發品管相關人才。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／菲律賓南部連環爆炸！死傷不明警消搶救中
好萊塢男星FB徵台灣美照！釣出一排縣市長狂PO圖
LIVE／米其林揭曉！台北3家台中4家摘星　頒獎典禮直播
熊貓熱門餐廳買一送一！「胖老爹」炸雞腿一隻28元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股站穩12600點大關！大立光漲逾1%　指數小漲39點收12647點

婆婆媽媽用三倍券報復消費　特力屋前7月廚具家電業績「不減反增」成長25%！

熊貓買一送一！「胖老爹」炸雞腿一隻28元　網開APP驚見莫凡彼也有：太划算

台灣人對社企認知首破3成創新高　逾半數民眾願多花代價支持

台灣大、NVIDIA共創雲端遊戲平台　即日起推出公開測試版

最有錢／台股度鬼月像極了愛情！避險+抗震　變盤也能賺

新台幣放大理財術！國人最愛換美元　銀行傳授4招鎖住換匯甜蜜點

Wedbush分析師看好換機潮　蘋果股價可能再漲27％

無薪假人數再度突破2萬人　勞動部：製造業家數、人數持續增加

OECD數位經濟新規則　數位平台賣家資訊擬被交換

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

台股站穩12600點大關！大立光漲逾1%　指數小漲39點收12647點

婆婆媽媽用三倍券報復消費　特力屋前7月廚具家電業績「不減反增」成長25%！

熊貓買一送一！「胖老爹」炸雞腿一隻28元　網開APP驚見莫凡彼也有：太划算

台灣人對社企認知首破3成創新高　逾半數民眾願多花代價支持

台灣大、NVIDIA共創雲端遊戲平台　即日起推出公開測試版

最有錢／台股度鬼月像極了愛情！避險+抗震　變盤也能賺

新台幣放大理財術！國人最愛換美元　銀行傳授4招鎖住換匯甜蜜點

Wedbush分析師看好換機潮　蘋果股價可能再漲27％

無薪假人數再度突破2萬人　勞動部：製造業家數、人數持續增加

OECD數位經濟新規則　數位平台賣家資訊擬被交換

快訊／第一位摘星女主廚　台中鹽之華法式餐廳奪得一星

台股站穩12600點大關！大立光漲逾1%　指數小漲39點收12647點

小琉球潮間帶被海膽攻佔！驚人畫面曝光…遊客戲水如與毒刺共舞

女教練「性感電眼」神似賴品妤！遭酸民出征　她無辜喊：到底多像

美食配風景去新北就有！高樓吃亞洲料理、海邊享受調酒　TOP10餐廳必訪

不斷更新／明福阿伯來了！米其林指南公布2020摘星名單

NBA史上季後賽首見！　米歇爾、莫瑞同場狂飆分50＋

每一口都像在吃仙草冰！鮮芋仙打造「濃郁仙草冰棒」　還放進了Q彈芋頭寒天

CBA／劉錚轉隊傳言　球迷怨廣廈無法留人不如續林志傑

李孝利取藝名惹怒陸網友！被指「辱華」IG遭灌爆...節目緊急發聲明

財經熱門新聞

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

熊貓買一送一！胖老爹炸雞腿一隻28元

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

投保要注意！　這5個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

只要選擇做這件事　勞退月領足足多15000元

名師：台積電攻不過466就結束了

菸害防制法擬將送政院　影響市場3大重點

7-11營收為何贏過全家？網：去離島秒懂

政商齊聚！企業家出席「郝柏村追思會」現場

淘寶台灣若被判定為中資恐被禁　經濟部說明最新進度

大學生打工多為了錢　網推爆1職缺：輕鬆

台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉：持股已大降至2成

華為手機難產恐退出市場？　台廠供應商收到暫停供貨通知

愛奇藝條款後「淘寶台灣」為何被盯上? 經濟部回應關鍵因素

更多熱門

相關新聞

換匯教戰！銀行傳授4招鎖住最佳匯率

換匯教戰！銀行傳授4招鎖住最佳匯率

疫情擴散全球，民眾無法出國旅遊，導致旅遊外幣需求大幅下降，但隨著新台幣日趨強勢，不少人趁相對低點時把握機會，以新台幣換匯，從5大民營銀行統計顯示，國人最愛換的外幣是美元，無論是資產配置或旅遊換匯，銀行不藏私傳授聰明換匯4大撇步，除了可享升值優惠兌換更多外幣外，也可搭配外幣定存專案理財。

9家丁丁首賣淡橙橘口罩　26日全台陸續開賣

9家丁丁首賣淡橙橘口罩　26日全台陸續開賣

用歡笑、熱情衝破職涯困境！

用歡笑、熱情衝破職涯困境！

香港增26例確診「7本土源頭不明」

香港增26例確診「7本土源頭不明」

堅決不入境普篩！陳時中曝「多花8億下場」：台灣可能變孤島

堅決不入境普篩！陳時中曝「多花8億下場」：台灣可能變孤島

關鍵字：

星展銀行社會企業台經院林鑫川ESG疫情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

熊熊正面照孕肚藏不住了！

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

53歲「萬華望族」女星習佛未婚　房產留手足

陳芳語依偎男友懷中　嗆爆謝和弦！

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面