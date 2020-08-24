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台灣大、NVIDIA共創雲端遊戲平台　即日起推出公開測試版

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▲▼台灣大、NVIDIA共同打造5G雲端遊戲平台。（圖／記者邱倢芯攝）

▲台灣大、NVIDIA共同打造5G雲端遊戲平台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大與NVIDIA今（24）日一同發表，「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，此一平台即日起推出公開測試版，台灣大哥大5G用戶將可獨家免費試玩。

據了解，「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台是將高規格的GPU及遊戲串流技術引進台灣大雲端機房；讓玩家不需要刻意提升硬體規格，可以在任何筆電、Mac或Android手機加上高規虛擬顯卡一般，透過5G連線隨時隨地開打，暢玩3A級PC遊戲大作。

請繼續往下閱讀...

NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，此一雲端遊戲平台上線初期將率先推出超過百款PC遊戲，像是《天命2》、《戰艦世界》，更推出具有RTX光線追蹤技術的遊戲，包含《古墓奇兵：暗影 決定版》和《機甲爭霸戰5：傭兵》等。

▼NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼台灣大、NVIDIA共同打造5G雲端遊戲平台。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣大哥大總經理林之晨指出，在5G正式商轉後，相關應用開始發展落地，而「雲端遊戲」正是最能讓用戶快速直接感受5G高速大頻寬、低延遲的應用之一，透過5G網路切片技術，遊戲產業的巨大改革也將隨之啟動。

▼台灣大哥大總經理林之晨。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼台灣大、NVIDIA共同打造5G雲端遊戲平台。（圖／記者邱倢芯攝）

此次能與NVIDI共同打造「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，台灣大再次以最強助攻「阿福」的身分出動，延續「℗」Open Possible的概念，透過台灣大的5G行動網路、雲端技術以及平台服務，結合myfone門市實體通路的優勢及天賦，讓玩家在「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台感受遊戲中的能所不能。

除此之外，台灣大哥大也同步公開為5G遊戲玩家量身打造的「GFN Premium白金方案5G用戶優惠」，提供台灣大599~1,199元，以及1,399（含）元以上兩大資費級距5G用戶獨家優惠體驗方案。以月租1,399元的5G用戶為例，玩家最多可享6個月「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台的獨家免費體驗，以及3個月市場最低月租費149元（原價299元）的優惠，同時也將享有「最優先的連線服務」、「無上限的登入次數」及「長達6小時的上線時間」等三大遊戲體驗。

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