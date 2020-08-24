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「泰混血女星成毒販」遭判逾33年！　判決前潛逃杜拜

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▲▼涉嫌販毒的泰國女星艾美外型亮麗，卻自毀星途。（圖／截自IG／Amy Amelia Jacobs）

▲涉嫌販毒的泰國女星艾美外型亮麗，卻自毀星途。（圖／截自IG／Amy Amelia Jacobs，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

泰國女星艾美（Amy Amelia Jacobs）是泰荷混血兒，自17歲選美摘冠後踏入演藝圈，演出多部電視劇，2017年因與41歲男友在家吸毒被捕，星途毀於一旦，原先她只因吸毒被判3個月有期徒刑，緩刑2年，但去年卻被爆也有參與販毒，脫罪是警方包庇，案件重啟調查，後艾美遭改判33年4個月有期徒刑，本待出庭應訊，不過近日傳出她已經先一步潛逃至杜拜。

綜合泰媒報導，艾美17歲時奪得2006年泰國妙齡小姐（Miss Teen Thailand）冠軍，自此步上星途，憑藉著混血美貌一路順遂，以7頻道（Channel 7）的角色「蒂達（Thida Wanorn）」或猴子女兒（Monkey Daughter）大受歡迎，沒想到2017年9月19日卻因販毒在曼谷住家被逮捕，警方在現場搜出70克冰毒、16粒搖頭丸及製毒工具等。

▲▼涉嫌販毒的泰國女星艾美外型亮麗，卻自毀星途。（圖／截自IG／Amy Amelia Jacobs）

艾美也與任職酒吧經理的41歲男友一同遭拘留等待受審，並在2018年8月單因吸毒一罪被判判監3個月，緩刑2年，罰款5000泰銖（約4671元台幣），男友則被判25年有期徒刑及罰款75萬泰銖（約70萬台元）。

▲▼涉嫌販毒的泰國女星艾美外型亮麗，卻自毀星途。（圖／截自IG／Amy Amelia Jacobs）

出獄數週後，艾美一度至寺院剃度出家修行，以示懺悔之意。但該起舊案去年又遭踢爆，艾美其實也有參與販毒，當年靠著警方包庇才躲過追究，案件因而翻案調查。考量到艾美相當配合，法院於20日將她由原先的終身監禁及罰款100萬銖（約93萬台幣），改判為33年4個月及罰款約66萬銖（約61萬台幣），但艾美缺席應訊。

近日有消息指出，艾美早在22日便已從曼谷蘇凡納布米國際機場搭機潛逃至杜拜，由於當時法院還未發出拘捕令，因此她順利離境，此後未再返國，又因2019年7月遭電視台以「涉毒」為由解雇，目前無人知道她的去向，也無從連繫，目前艾美已遭國際刑警的紅色通緝令通緝中，而泰國政府也對她發出有效時達30年的通緝令。

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